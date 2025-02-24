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صحة

للنساء.. هذا ما يفعله العنب بعضلات أجسادكن

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:10
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كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة روتغرز وجامعة غرب نيو إنغلاند أن تناول العنب بانتظام قد يؤدي إلى تعزيز صحة العضلات، بل وقد يجعلها أكثر تشابهًا بين الرجال والنساء من حيث المؤشرات الأيضية.
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وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Foods، إلى أن العنب يحفّز نشاط الجينات المسؤولة عن نمو العضلات وحمايتها من الانحلال، مما يفتح الباب أمام إمكانيات جديدة في تحسين الأداء العضلي لدى الأفراد.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن استهلاك العنب يعمل على تغيير التعبير الجيني للعضلات بشكل كبير، حيث يزيد من نشاط الجينات التي تعزز حجم الأنسجة العضلية وتحميها من التدهور

كما أظهرت النتائج أن عضلات الإناث أصبحت أكثر تقاربًا مع عضلات الذكور من حيث الخصائص الوظيفية والأيضية، مما يشير إلى تأثير واضح للعنب على تحسين قوة العضلات بشكل عام.

ولطالما أكدت دراسات سابقة أن العنب يمتلك فوائد صحية متعددة، حيث يساهم في تعزيز صحة القلب والكلى والجلد والعينين والجهاز الهضمي، إلى جانب دوره المحتمل في دعم نمو العضلات.

رغم النتائج الإيجابية، يرى الباحثون أن تناول العنب وحده لا يغني عن التمارين الرياضية أو اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، ولكنه قد يكون عاملًا مساعدًا في استراتيجيات بناء العضلات، خاصة لكبار السن الذين يعانون من فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر. (الكونسيلتو)
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