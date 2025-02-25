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صحة

البرتقال.. لمحاربة الإكتئاب

Lebanon 24
25-02-2025 | 16:40
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لطالما اُعتبر تناول التفاح رمزا للصحة العقلية، غير أن دراسة جديدة كشفت أن البرتقال قد يكون له التأثير الأكبر.

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "ميكروبيوم" ، فإن تناول برتقالة واحدة يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 20٪، ويعزى هذا التأثير إلى دور الحمضيات في تعزيز نمو بكتيريا مفيدة في الأمعاء تُسمى" البكتيريا البرازية"، والتي تسهم في إنتاج ناقلات عصبية مسؤولة عن تحسين المزاج، مثل السيروتونين والدوبامين.
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قاد الدراسة الدكتور راج ميهتا، أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد وطبيب في مستشفى ماساتشوستس العام، والذي قال في مقابلة مع "ذا غازيت" بأن هذه الدراسة مستوحاة من بحث سابق أشار إلى احتمال وجود علاقة بين تناول الحمضيات وانخفاض خطر الاكتئاب.

وعن حجم التأثير، قال ميهتا: "وجدنا أن تناول برتقالة متوسطة الحجم يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%، وما يثير الاهتمام هو أن هذا التأثير يبدو خاصا بالحمضيات، حيث لم نجد علاقة مماثلة عند تناول فواكه أخرى مثل التفاح أو الموز. ومع ذلك، من الصعب مقارنة تأثير الحمضيات مع الأدوية التقليدية المضادة للاكتئاب، حيث إننا نتحدث هنا عن الوقاية، وليس العلاج."

وبالنسبة لكيفية تأثير البرتقال على تقليل خطر الاكتئاب، قال ميهتا: "أحد الجوانب الفريدة في الدراسة هو أننا قمنا بتحليل عينات من براز المشاركات باستخدام تقنية تسلسل الحمض النووي، ووجدنا أن البكتيريا البرازية كانت أكثر وفرة لدى النساء اللواتي لم يعانين من الاكتئاب، كما ارتبطت المستويات المرتفعة من هذه البكتيريا بتناول الحمضيات". (العين الإخبارية)
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