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كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة سببية بين استهلاك القهوة وتأخير ظهور مرض باركنسون ، وهو اضطراب عصبي يصيب الملايين حول العالم.وباستخدام بيانات جينية واسعة النطاق من مجموعة أوروبية كبيرة، توصل الباحثون إلى أن زيادة استهلاك القهوة قد تساعد على تأخير ظهور المرض، دون أن تزيد من خطر الإصابة به أو تسريع تقدمه.واستخدم الباحثون تحليل "التوزيع العشوائي المندلي" (Mendelian Randomization) ودراسات الارتباط الجيني لتحديد ما إذا كان استهلاك القهوة يؤثر بشكل سببي على عمر ظهور مرض باركنسون. وشملت البيانات 27693 فردا، منهم 15056 مصابا بالمرض و12637 كمجموعة تحكم.ولم تجد الدراسة أي ارتباط بين استهلاك القهوة وزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون أو تسريع تقدمه.كما أظهرت النتائج أن زيادة استهلاك القهوة ارتبطت بتأخر ظهور المرض. وأكدت اختبارات الحساسية والتنوع (مجموعة من الاختبارات التي تُجرى لتقييم مدى حساسية النتائج لتغيرات في طريقة التحليل أو في البيانات المستخدمة) قوة هذه النتائج، ما يعزز مصداقية الاستنتاجات.ويعرف مرض باركنسون بأنه اضطراب عصبي يتسبب في تدهور الخلايا العصبية الحركية، ما يؤدي إلى مشاكل في الحركة، والرعشة، والتصلب، وضعف التوازن. ويعد المرض نادرا نسبيا، لكن انتشاره آخذ في الازدياد.وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي حتى الآن، تركز الأبحاث على تأخير ظهور المرض.وتشير الدراسات السابقة إلى أن الكافيين قد يحمي من المرض أو يؤخر ظهوره من خلال آليتين رئيسيتين: تعديل الدوبامين وتثبيط مستقبلات الأدينوزين.كما لوحظ أن مرضى باركنسون لديهم مستويات أقل من الكافيين مقارنة بالأصحاء من نفس العمر.ويشار إلى أن الدراسة اعتمدت على بيانات جينية من أفراد من أصل أوروبي، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج على مجموعات سكانية أخرى.وتم استبعاد المتغيرات الجينية التي قد تؤثر على العلاقة بين القهوة ومرض باركنسون لضمان دقة النتائج.وأظهرت التحليلات أن الاستهلاك الآمن للقهوة لا يؤثر سلبا على تقدم المرض، حتى لدى الأفراد المعرضين وراثيا للإصابة.وتدعم الدراسة الفرضية القائلة بأن استهلاك القهوة قد يكون له تأثير وقائي ضد مرض باركنسون، حيث يرتبط بتأخر ظهور المرض. ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة، خاصة في مجموعات سكانية أكثر تنوعا.وتفتح هذه النتائج الباب أمام أبحاث مستقبلية لاستكشاف كيفية استخدام القهوة كوسيلة وقائية أو علاجية محتملة ضد مرض باركنسون. (روسيا اليوم)