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صحة

ليلة واحدة دون نوم.. علماء يكشفون "الأثر المدمر"

Lebanon 24
27-02-2025 | 10:53
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كشف العلماء أن ليلة واحدة فقط من قلة النوم قد تكون كافية لإحداث "الفوضى" في جهاز المناعة لديك.


لقد ثبت منذ فترة طويلة أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2.
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والآن وجد باحثون في الكويت أن ليلة واحدة فقط من النوم المضطرب تزيد من الالتهاب في الجسم، مما يقلل من دفاعه الطبيعي ضد الإصابة والعدوى.
 
ومن خلال تحليل الخلايا المناعية الحيوية للدفاع عن الجسم من الجراثيم والفيروسات وجد الباحثون أن هذه "العملية الفسيولوجية قد تضررت"، مما أثر على كيفية عمل الجهاز المناعي.

وقال الخبراء، الذين وصفوا نتائج الدراسة بـ"المهمة"، إنها أظهرت أن تكرار قلة النوم كان "تحديًا متزايدًا للصحة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت فاطمة الراشد، الخبيرة في علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة في معهد دسمان للسكري، والتي قادت الدراسة: "تؤكد نتائجنا على التحدي المتزايد للصحة العامة، إن هذا الاضطراب في النوم له آثار عميقة على المناعة".

في الدراسة، تتبع الباحثون 5 مشاركين لديهم مؤشر كتلة جسم صحي على مدار 24 ساعة.

لقد حرموا من النوم تماما وتم أخذ عينات دم منهم قبل وبعد التجربة.

وجد الباحثون أن ليلة واحدة من الحرمان من النوم غيرت قدرات الخلايا المناعية الحيوية للدفاع عن الجسم من الجراثيم والفيروسات.

وقال الباحثون في مجلة علم المناعة: "تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية جودة النوم في تنظيم الاستجابات المناعية والالتهابات، مما يشير إلى أن تحسين جودة النوم يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن النتائج الصحية". (سكاي نيوز عربية)
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