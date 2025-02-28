Advertisement

صحة

الجري قد يضيف 12 عامًا لحياتك.. لكن السرعة سر النجاح!

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1326965-638763229201663969.png
Doc-P-1326965-638763229201663969.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا كنت تفكر في بدء ممارسة الجري، فأنت تسير في اتجاه يعزز صحتك ولياقتك، لكن هناك تحديًا قد يعيق تقدمك يُعرف بـ"حلقة الإصابات".

يؤكد الخبراء أن هذه المشكلة تظهر عندما يبذل الشخص مجهودًا يفوق قدراته، سواء من حيث السرعة أو المسافة، مما قد يؤدي إلى إصابات تمنعه من الاستمرار في تحقيق أهدافه الرياضية.
Advertisement

ولا تقتصر هذه المشكلة على المبتدئين فقط، بل قد يواجهها حتى العداؤون المخضرمون الذين يسعون للحفاظ على أدائهم السابق مع مرور السنوات.

وفي هذا السياق، يشير جيوسيبي كارونا، مدرب الجري في Life Time Sky بمانهاتن، إلى أن تحديد السرعة والمسافة المثلى يعتمد على عدة عوامل، مثل الجنس، والعمر، ومستوى اللياقة، وحتى طبيعة التغذية قبل الجري.

ويضيف أن "سرعة 5:35 إلى 6:15 دقيقة لكل كم (ما يعادل 9-10 دقائق للميل) تعتبر جيدة للعدائين الهواة. أما العداء التنافسي فيهدف إلى تحقيق أقل من 4:20 دقيقة لكل كم (أقل من 7 دقائق للميل)، بينما يحقق العداء المحترف (النخبوي) أقل من 3:10 دقائق لكل كم (أقل من 5 دقائق للميل).

ما هي السرعة "الجيدة" لكل عمر؟

تعكس هذه الأوقات متوسط سرعة العداء المتوسط لكل كيلومتر بناء على الفئة العمرية والجنس. وهذه الأوقات تعد مرجعية ويمكن أن تختلف قليلا حسب مستوى اللياقة الفردية.

20 إلى 30 سنة:

- الرجال: 6:37 دقائق لكل ميل / 4:07 دقائق لكل كيلومتر. 

- النساء: 7:49 دقائق لكل ميل / 4:51 دقائق لكل كيلومتر.

 
 30 إلى 40 سنة:

- الرجال: 6:47 دقائق لكل ميل / 4:13 دقائق لكل كيلومتر. 

- النساء: 7:49 دقائق لكل ميل / 4:51 دقائق لكل كيلومتر.

40 إلى 50 سنة:

- الرجال: 7:14 دقائق لكل ميل / 4:30 دقائق لكل كيلومتر. 

- النساء: 8:17 دقائق لكل ميل / 5:09 دقائق لكل كيلومتر.

 50 إلى 60 سنة:

- الرجال: 7:50 دقائق لكل ميل / 4:52 دقائق لكل كيلومتر. 

- النساء: 9:11 دقائق لكل ميل / 5:42 دقائق لكل كيلومتر.
 
ويوضح نيل ليفي، مدرب الجري في مدرسة "نورث شور هاي سكول"، أن هذه الأوقات واقعية، لكنها تتطلب تدريبا منتظما لـ4-5 أيام في الأسبوع، وليس مجرد جري عشوائي.

ويوصي كارونا بالتبديل بين الجري لمدة 2-3 دقائق والمشي لمدة 1-2 دقائق للتعافي، مع زيادة المدة تدريجيا.

ويمكنك تعزيز سرعتك من خلال تحسين تقنية الجري بإضافة التلال إلى مساراتك، وزيادة تحملك.

ويمكن أيضا إضافة أنشطة مثل السباحة، وركوب الدراجة، وتمارين القوة إلى روتينك الرياضي.

ولا تنس أخذ أيام راحة عند الشعور بأي ألم أو تصلب.

ووفقا للعديد من الدراسات، فإن الجري يحسن كفاءة القلب ويزيد سعة الرئتين، ما يقلل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا يؤذي الجري الركبتين، بل يقوي العظام والمفاصل. وقد أظهرت دراسات أن الجري المنتظم يقلل خطر الإصابة بتسعة أنواع من السرطان. كما أنه يساعد على خفض التوتر، ويحسن المزاج، ويقلل أعراض الاكتئاب والقلق.

ويمكن أن يضيف الجري المنتظم سنوات إلى حياتك، حيث أظهرت دراسة أن 75 دقيقة من الجري أسبوعيا قد تضيف 12 عاما إلى متوسط العمر الافتراضي. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:30 | 2025-02-28
23:30 | 2025-02-27
23:00 | 2025-02-27
15:30 | 2025-02-27
13:00 | 2025-02-27
10:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24