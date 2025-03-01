لوجبة إفطار صحية في رمضان.. اليكم هذه النصائح





ويعتبر التخطيط الجيد لوجبتي الإفطار والسحور الرئيسيتين ضرورياً، لضمان تزويد الجسم بما يحتاجه، وعدم الإثقال على المعدة.

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ولا شك أن البدء بالتمر والماء، أو الحليب، لاستعادة مستوى السكر في الدم خطوة أولى رئيسية في وجبة الإفطار، والذهاب لصلاة المغرب لإرواء البعد الروحي خلال الشهر الكريم.



كذلك، يسمح هذا التمهيد بالتمر والسوائل المغذية للمعدة بالاستعداد للوجبة الرئيسية وعدم الإرباك. تناول الطعام بحكمة استراتيجية رئيسية للحفاظ على صحة الجسم خلال شهر رمضان، وفي الوقت نفسه ضمان عدم إزعاج المعدة، وحركة الهضم.ويعتبر التخطيط الجيد لوجبتي الإفطار والسحور الرئيسيتين ضرورياً، لضمان تزويد الجسم بما يحتاجه، وعدم الإثقال على المعدة.ولا شك أن البدء بالتمر والماء، أو الحليب، لاستعادة مستوى السكر في الدم خطوة أولى رئيسية في وجبة الإفطار، والذهاب لصلاة المغرب لإرواء البعد الروحي خلال الشهر الكريم.كذلك، يسمح هذا التمهيد بالتمر والسوائل المغذية للمعدة بالاستعداد للوجبة الرئيسية وعدم الإرباك.

يلي ذلك تناول الحساء (الشوربة)، لترطيب الجسم، وإمداده بعناصر غذائية أساسية.



ولتأكيد تلبية احتياجات الجسم من الألياف، يُنصح بتناول السلطة أو حصة من الخضروات بعد الحساء.



ويمكن استكمال الوجبة الرئيسية بعد الحساء، او تأجيلها لبعد صلاة العشاء، فوقتها ستكون المعدة فارغة، ويمكن تناول الوجبة الرئيسية.

وينصح خبراء التغذية بتجنب الأطعمة المقلية، لأنها ثقيلة على المعدة من حيث الهضم، كما أنها غنية بالسعرات.



ولضمان توازن الوجبة الرئيسية، ينبغي أن تحتوي على البروتين، والكربوهيدرات لا سيما المعقدة، والدهون الصحية.



وخلال المساء اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، وتجنب المشروبات السكرية مثل العصائر والصودا والجلاب.



ويمكنك زيادة ترطيب الجسم وإمداده بالسكريات والمعادن والفيتامينات من خلال الفواكه، وإذا كنت ترغب في تناول الحلويات فاحرص على أن تكون الكمية قليلة، وأن تكون غير مقلية.