حقن التنحيف تتفوق على أدوية السكري في تقليل الاكتئاب

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وجدت دراسة حديثة أن حقن أوزمبيك وأخواتها مثل ويغوفي ومونجارو، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، مقارنة بدواء آخر لعلاج مرض السكري.ومرض السكري هو مرض معقد ومزمن، يمكن أن يستغرق الكثير من العمل لإدارته بشكل صحيح، ويبدو أن حالات الاكتئاب أكثر شيوعاً لدى المصابين به، مقارنة بغير المصابين.وبحسب "مديكال نيوز توداي"، قارنت الدراسة الجديدة الأدوية من فئة مستقبلات الببتيد الشبيهة بالغلوكاغون، بدواءين آخرين يستخدمان في علاج مرض السكري: مثبطات الصوديوم والغلوكوز الناقل المشترك 2 (SGLT2is)، ومثبطات ثنائي ببتيديل ببتيداز 4 (DPP4is).ونظراً لأن المشاركين في الدراسة كانوا مصابين بالسكري، ولكن ليس لديهم تاريخ سابق مع الاكتئاب، اعتمد فريق البحث من جامعة فلوريدا على رصد "نية استخدام الدواء"، لتحديد مدى توجه هؤلاء المرضى صوب علاجات الاكتئاب.ومن خلال متابعة استمرت عامين، تبين انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 10% لدى الذين يتناولون عقاقير أوزمبيك وويغوفي ومونجارو، مقارنة بأدوية أخرى تقليدية للسكري.