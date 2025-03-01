كنز غذائي.. فوائد صحية مذهلة في الفستق

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يعد الفستق من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية ويعتبر خيارًا مثاليًّا للوجبات الخفيفة بفضل فوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة الأمعاء والحفاظ على الوزن.على الرغم من تصنيفه كمكسرات، فإن الفستق هو في الواقع بذور لشجرة الفستق، ويتميز بمذاقه الحلو وقشرته الصلبة. يتوفر في الأسواق بعدة أشكال، مثل المقشر، غير المقشر، المحمص، والمملح.وبحسب موقع "كليفلاند الطبي"، إليك الفوائد الصحية للفستق:مصدر غني بالبروتينيوفر الفستق نحو 6 غرامات من البروتين لكل أونصة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين ومتبعي الحميات الصحية.غني بالفيتامينات والمعادنيحتوي الفستق على فيتامين B6، الذي يعزز تدفق الأكسجين في الدم، ويدعم صحة الجهازين المناعي والعصبي. كما أنه غني بالبوتاسيوم، إذ توفر حصة واحدة منه كمية تفوق نصف موزة.مضاد قوي للأكسدةيضم الفستق مجموعة من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين E، البوليفينول، والكاروتينات (اللوتين والزياكسانثين)، والتي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين، مثل الضمور البقعي.يعزز صحة القلب والكوليسترولمع احتوائه على 13 غرامًا من الدهون الصحية لكل وجبة، يساعد الفستق في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يساهم في تعزيز صحة القلب.يساهم في خفض ضغط الدمتشير الأبحاث إلى أن الفستق قد يكون الأكثر فعالية بين المكسرات في تقليل ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًّا لمرضى ارتفاع الضغط.يدعم صحة الأوعية الدمويةيحتوي الفستق على الأرجينين، الذي يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو عنصر أساسي في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، مما يعزز صحة القلب والحياة الجنسية.يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدميُصنف الفستق ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعات حادة في نسبة السكر بالدم، ويساعد في تحسين مقاومة الإنسولين.للاستفادة من فوائد الفستق، يُنصح بتناوله بحدود 1 إلى 1.5 أونصة يوميًّا (حوالي 49 حبة). يُفضل شراؤه بقشره للحد من الإفراط في تناوله والشعور بالشبع سريعًا.رغم فوائده، قد يُسبب الفستق ردود فعل تحسسية لدى البعض مثل الحكة واحتقان الأنف، كما أن الفستق المملح قد يزيد من مستوى الصوديوم، مما يعرّض للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.يُعد الفستق مصدرًا غنيًّا بالبروتين، الألياف، ومضادات الأكسدة، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم فقدان الوزن، مما يجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي المتوازن.