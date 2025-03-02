إليكم الأطعمة الأكثر فائدة لبصر قوي

تشير الدكتورة إيرينا بيساريوفا خبيرة التغذية إلى أنه من الضروري تناول أطعمة ومنتجات غنية بمختلف أنواع الفيتامينات المفيدة لشبكية العين.

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ووفقا لها، يعتبر فيتامين A أحد أهم العناصر الغذائية لصحة شبكية العين، حيث أن نقصه يؤدي إلى الإصابة بما يسمى "العمى الليلي" الذي يلاحظ مع حلول الظلام.وتقول: "يجب تزويد الجسم بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين A بشكل مستمر، فمثلا، يحتوي صفار بيضتين على جرعة يومية من مادة البيتا كاروتين، التي يمكن الحصول عليها أيضا من الجزر والبطاطا الحلوة".وبالإضافة إلى ذلك من الضروري تناول أطعمة محتوية على فيتامين C الضروري أيضا لشبكية العين، مثل، الفلفل الحلو وعنب الثعلب والحمضيات وغيرها.أما فيتامين E أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الشيخوخة المبكرة للأنسجة. فموجود في البندق والجوز البرازيلي. وعموما توصي الخبيرة بتناول حوالي 50 غراما من المكسرات في اليوم.وتشير الخبيرة إلى أن اللوتين يؤثر إيجابيا في جدران الأوعية الدموية. والسبانخ غني بهذه المادة، وتزداد سهولة هضمها بالمعالجة الحرارية، أي أنه يمكن قلي المنتج قليلا أو غمره بالماء المغلي.ووفقا لها، تعتبر أحماض أوميغا3 الدهنية مفيدة للوقاية من متلازمة جفاف العين. وتوجد أحماض أوميغا3 الدهنية في الأسماك البحرية - الرنجة، الماكريل، السلمون. كما توجد في زيت بذور الكتان والبذور والمكسرات، وتنصح بتناولها 2-3 مرات في الأسبوع.وعموما تتأثر حالة البصر بالخصائص الوراثية، والعادات السيئة، وقضاء وقت متكرر ولفترات طويلة أمام الكمبيوتر والهاتف، وخاصة في الليل. لذلك ينصح باستخدام التغذية كإجراء وقائي ضد أمراض العيون. (روسيا اليوم)