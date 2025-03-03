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صحة

لتحسين دورة النوم.. إتبعوا هذه الحيل البسيطة

Lebanon 24
03-03-2025 | 02:05
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هناك تغييرات صغيرة قد تكون مفيدة لدورة نومك الشاملة وصحتك، خاصة إذا كنت تنام على جانبك، وفق خبراء.

وقالت الدكتورة تريشا باسريشا، أستاذة الطب بجامعة هارفارد، إن الحيل البسيطة يمكن أن تقلل الضغط على الوركين وتقويم العمود الفقري بشكل طبيعي.
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 وفي مقطع فيديو نشرته على إنستاغرام أوضحت أن عدم القيام بهذه التمارين قد يؤدي أيضا إلى تفاقم آلام الرقبة.

وبينت: "أولا، قم بثني ساقيك قليلا وضع وسادة بين الركبتين للمساعدة في محاذاة ظهرك، يساعد هذا أيضا على تقليل الضغط على الوركين".

ثانيا، خذ الذراع التي تحتك وعانق نفسك قليلا أثناء نومك.

وتوصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون على جانبهم ولم يطبقوا هذه الحيل استيقظوا وهم يعانون من آلام أسوأ في الرقبة".

وحذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن النوم على البطن قد يؤدي إلى إجهاد الرقبة؛ لأنها تلتوي بشكل دائم إلى أحد الجانبين طوال الليل.

وأوصت الدكتورة باسريشا أيضا بوضعية نوم أخرى، والتي قد تزيد من فرصك في الحصول على نوم عميق وطويل الأمد، وذلك اعتمادا على ما إذا كنت تتناول دواء أم لا.

وأضافت أن "النوم على جانبك الأيسر يعد في الواقع وسيلة رائعة للمساعدة في علاج حرقة المعدة".

 وتوصل الباحثون إلى أن النوم على جانبنا الأيسر يقلل من قدرة الحمض على الوصول إلى المريء.

وأكدوا "هذا لأنه عندما ننام على ظهورنا أو على جانبنا الأيمن، تصبح المعدة في الواقع في وضع أعلى قليلا من المريء بحيث يمكن للمحتويات أن تتدفق إلى المريء بسهولة أكبر"، وفقا للطبيبة.
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