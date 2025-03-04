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صحة
إليكم الخضروات التي لا تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية
Lebanon 24
04-03-2025
|
09:00
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يشير علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية إلى أن معظم الخضروات تحتوي على الفيتامينات، ولكنها تحتوي على القليل من الألياف الغذائية الضرورية لعمل البكتيريا المعوية.
ويشير موقع The Conversation إلى أنه وفقا للعلماء هناك نوعان من الألياف الغذائية تؤديان وظائف مختلفة- ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. الألياف القابلة للذوبان هي عبارة عن كربوهيدرات معقدة غير نشوية يمكنها امتصاص الماء وتكوين هلام في الأمعاء. ومصادرها الفواكه والخضروات والبقوليات. ويساعد تناولها على خفض مستوى الكولسترول في الدم.
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أما الألياف غير القابلة للذوبان، فهي عبارة عن كتلة ليفية خشنة تزيد من حجم البراز وتحسن عملية الهضم، وتطيل فترة الشعور بالشبع وتقلل من خطر تطور داء السكري. مصادر هذه الألياف هي المكسرات والبذور ومنتجات الحبوب الكاملة.
ويشير الباحثون إلى أن الخضروات مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان أيضا، وكذلك للفيتامينات الضرورية والمعادن ومضادات الأكسدة. ولكن لا تحتوي جميعها على نسبة متساوية من الألياف الغذائية. فمثلا الخيار والطماطم والهليون والسبانخ والفطر والفليفلة الحولية والقرنبيط والخضروات الورقية لا توفر الكمية الكافية من هذه الألياف للجسم.
ولكن وفقا لعلماء الجامعة، انخفاض مستوى الألياف الغذائية في هذه المنتجات ليس سببا لاستبعادها من نظام غذائي صحي. لذلك ينصحون لموازنة النظام الغذائي، بتناول البازلاء والأفوكادو والجزر والبنجر والقرع والبطاطا الحلوة والملفوف. (روسيا اليوم)
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