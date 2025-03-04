Advertisement

صحة

إليكم الخضروات التي لا تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1328801-638766993485263878.jpg
Doc-P-1328801-638766993485263878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشير علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية إلى أن معظم الخضروات تحتوي على الفيتامينات، ولكنها تحتوي على القليل من الألياف الغذائية الضرورية لعمل البكتيريا المعوية.
 
ويشير موقع The Conversation إلى أنه وفقا للعلماء هناك نوعان من الألياف الغذائية تؤديان وظائف مختلفة- ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. الألياف القابلة للذوبان هي عبارة عن كربوهيدرات معقدة غير نشوية يمكنها امتصاص الماء وتكوين هلام في الأمعاء. ومصادرها الفواكه والخضروات والبقوليات. ويساعد تناولها على خفض مستوى الكولسترول في الدم.
Advertisement

أما الألياف غير القابلة للذوبان، فهي عبارة عن كتلة ليفية خشنة تزيد من حجم البراز وتحسن عملية الهضم، وتطيل فترة الشعور بالشبع وتقلل من خطر تطور داء السكري. مصادر هذه الألياف هي المكسرات والبذور ومنتجات الحبوب الكاملة.

ويشير الباحثون إلى أن الخضروات مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان أيضا، وكذلك للفيتامينات الضرورية والمعادن ومضادات الأكسدة. ولكن لا تحتوي جميعها على نسبة متساوية من الألياف الغذائية. فمثلا الخيار والطماطم والهليون والسبانخ والفطر والفليفلة الحولية والقرنبيط والخضروات الورقية لا توفر الكمية الكافية من هذه الألياف للجسم.

ولكن وفقا لعلماء الجامعة، انخفاض مستوى الألياف الغذائية في هذه المنتجات ليس سببا لاستبعادها من نظام غذائي صحي. لذلك ينصحون لموازنة النظام الغذائي، بتناول البازلاء والأفوكادو والجزر والبنجر والقرع والبطاطا الحلوة والملفوف. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:00 | 2025-03-04
04:09 | 2025-03-04
02:02 | 2025-03-04
23:48 | 2025-03-03
23:00 | 2025-03-03
16:00 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24