كشف روابط خفية بين الطول الوراثي والأمراض

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كشفت دراسة حديثة عن وجود روابط جينية بين الطول المتوقع وراثيا واحتمالية الإصابة بعدد من الأمراض، ما قد يساهم في تحسين التشخيص المبكر ومراقبة المخاطر الطبية للمرضى.اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 6 مجموعات سكانية متنوعة، شملت الأوروبيين والأفارقة وشرق الآسيويين واللاتينيين.واستخدم فريق البحث الدولي، بقيادة جامعة كوين ماري في لندن، طريقة دراسة الارتباط على نطاق الظواهر (PheWAS)، التي تسمح بفحص العلاقة بين سمة وراثية معينة - في هذه الحالة الطول - وبين مجموعة واسعة من الحالات الصحية، ما يساعد في اكتشاف روابط غير متوقعة.وحلل الفريق بيانات أكثر من 800 ألف شخص، ودرس 1768 سمة، ليجد 254 ارتباطا إحصائيا مهما بين الطول المتوقع وراثيا وخطر الإصابة بالأمراض.وأظهرت النتائج أن أقوى الروابط كانت مع الأمراض التي تؤثر على الجهاز الدوري والجهاز الغدد الصماء/الأيضي والجهاز العضلي الهيكلي.وكان الرجفان الأذيني هو المرض الأكثر ارتباطا بالطول المتوقع وراثيا، وفقا لتحليل شمل جميع الأصول مجتمعة حسب الجنس. كما كشفت الدراسة عن وجود اختلافات في الارتباطات الصحية حسب الجنس والأصل العرقي. على سبيل المثال، أظهرت النتائج أن زيادة الطول المتوقع وراثيا كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم لدى الذكور، في حين لم يُلاحظ أي ارتباط لدى الإناث.وأشارت الدراسة إلى أن بعض الارتباطات كانت ذات دلالة فقط عند تحليل مجموعة سكانية معينة. فمثلا، لوحظ أن زيادة الطول المتوقع وراثيا ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة لدى الذكور الأوروبيين، بينما لم يظهر هذا الارتباط عند تحليل الأصول الأخرى.ووجدت الدراسة علاقة خاصة بين الطول المتوقع وراثيا وزيادة خطر الإصابة بالأورام الحميدة في الجهاز الهضمي عند الإناث فقط. لكن عند تحليل البيانات بشكل مشترك بين الجنسين (أي لم تتم التفرقة بين الذكور والإناث عند تحليل النتائج)، لم يظهر هذا الارتباط بشكل واضح.وعلّقت الدكتورة أريتي بابادوبولو، الباحثة المساعدة في وحدة الإحصاء الحيوي بمجلس البحوث الطبية والمعدة الأولى للدراسة، قائلة: "استكشفت دراستنا تأثير الطول المتوقع وراثيا على الصحة، وقد اكتشفنا ارتباطات جديدة مع اضطرابات نفسية وأمراض الغدد الصماء، وتلك التي لم تكن معروفة من قبل".وأكدت الدكتورة إيريني مارولي، المعدة الرئيسية والأستاذة المشاركة في علم الأحياء الحاسوبي في كلية الطب وطب الأسنان، على أهمية هذه الدراسة، موضحة: "توفر دراستنا رؤى جديدة حول العلاقة بين الطول المتوقع وراثيا والمخاطر الصحية، ما قد يساعد في تحسين استراتيجيات التشخيص المبكر ورعاية المرضى".وأضافت: "تؤكد هذه الدراسة أهمية الدراسات الجينية الشاملة، التي تتيح فهما أعمق للتأثيرات الصحية عبر مختلف الفئات السكانية، وتضمن استفادة الجميع من التقدم العلمي في مجال الطب الجينومي". (روسيا اليوم)