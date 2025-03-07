بسبب التوتر النفسي.. 6 أضرار للجسم لا تخطر على بال





واستعرض تقرير موسع نشره موقع "برايت سايد" المتخصص قائمة بـ 6 أضرار مباشرة على الجسم يتسبب بها التوتر والضغط النفسي، ودعا التقرير إلى تجنب هذه التوترات تبعاً لذلك.

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وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إن أول هذه الأضرار التي تنتج عن التوتر النفسي يُمكن رؤيتها على الجلد، حيث "تتحول البثور من سيئ إلى أسوأ"، ويقول التقرير إن "التوتر لا يسبب حب الشباب بشكل مباشر، لكنه بالتأكيد يجعله أسوأ، فعندما تشعر بالتوتر، يزيد جسمك من إنتاج الكورتيزول، ما يشير إلى أن الغدد الدهنية لديك تعمل لساعات إضافية، وبالإضافة إلى ذلك، يُضعف التوتر جهاز المناعة لديك، مما يجعل من الصعب على بشرتك محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب". التوتر والضغوط النفسية تسبب الكثير من الأمراض والأضرار للإنسان، كما أنها تؤدي إلى تعكير صفو الحياة والمزاج اليومي للشخص، لكن ثمة أضرار مباشرة للتوتر على الجسم قد لا تخطر على بال الكثيرين.واستعرض تقرير موسع نشره موقع "برايت سايد" المتخصص قائمة بـ 6 أضرار مباشرة على الجسم يتسبب بها التوتر والضغط النفسي، ودعا التقرير إلى تجنب هذه التوترات تبعاً لذلك.وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إن أول هذه الأضرار التي تنتج عن التوتر النفسي يُمكن رؤيتها على الجلد، حيث "تتحول البثور من سيئ إلى أسوأ"، ويقول التقرير إن "التوتر لا يسبب حب الشباب بشكل مباشر، لكنه بالتأكيد يجعله أسوأ، فعندما تشعر بالتوتر، يزيد جسمك من إنتاج الكورتيزول، ما يشير إلى أن الغدد الدهنية لديك تعمل لساعات إضافية، وبالإضافة إلى ذلك، يُضعف التوتر جهاز المناعة لديك، مما يجعل من الصعب على بشرتك محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب".

ويشير الأطباء أيضاً إلى أن القلق والتوتر النفسي المستمر يُمكن أن يؤدي أيضاً إلى المزيد من الالتهابات والندبات، واضطراب النوم الذي يؤثر على إصلاح الجلد، واختلال التوازن الهرموني الذي يخرج بشرتك عن التوازن.



أما الضرر الثاني للتوتر، فهي "بُقع تظهر من العدم، وهي بقع حمراء مثيرة للحكة تظهر دون أي سبب واضح، وهذه قد تكون ناجمة عن التوتر، حيث يمكن أن يؤدي القلق والتوتر المزمن إلى إثارة رد فعل الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى ظهور هذه البقع الصغيرة على بشرتك".



ثالثاً، يؤدي التوتر الى المرض المتكرر طوال الوقت، حيث يضيف التقرير: "عندما يستمر التوتر لفترة طويلة جداً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرهاق جهاز المناعة لديك، مما يجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. ويمكن أن يؤدي القلق أيضاً إلى عادات نمط حياة غير صحية، مثل قلة النوم، أو عادات الأكل السيئة، أو تخطي التمارين الرياضية، والتي تستنزف دفاعاتك بشكل أكبر".



أما الضرر الرابع فهو "الصداع المزعج الذي لا يمكنك التخلص منه، حيث تشعر أحياناً بأن عقلك يضغط على نفسه دون سبب، وهذا صداع ناتج عن التوتر، أو القلق، أو التحميل العاطفي.

خامساً، التوتر يجعل مستويات الطاقة في حالة من التقلب، حيث في دقيقة واحدة، تكون مليئاً بالطاقة؛ وفي الدقيقة التالية، تشعر وكأنك تعمل بنسبة 1%، وذلك بسبب أن التوتر يؤثر على نسبة السكر في الدم، في حين أن القلق يمكن أن يستنزف دوافعك تماماً.



سادساً، يؤدي التوتر الى "صراع نوم حقيقي"، فعندما يركض عقلك في ماراثون من كل شيء محرج قمت به على الإطلاق، يصبح النوم حلماً بعيداً، ويمكن أن يجعل التوتر والقلق من الصعب النوم والبقاء نائماً. (العربية)