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صحة

مهمة جداً.. تعرفوا إلى فائدة "أوراق الشاي"

Lebanon 24
09-03-2025 | 03:00
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أفاد بحث جديد بأن كوب الشاي اليومي قد يفعل أكثر من مجرد المساعدة على الاسترخاء، فهو يساعد أيضاً في إزالة المعادن الثقيلة الضارة من مياه الشرب الخاصة.
 
 
وقال فريق البحث من جامعة نورث وسترن إن بعض أوراق الشاي يمكنها إزالة الرصاص من الماء بشكل طبيعي أثناء نقعها.
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ويتساوى في ذلك الشاي الأسود والأخضر، فهما الأفضل في سحب المعادن الثقيلة من الماء.

ووفق "هيلث داي"، كلما زادت فترات النقع لمدة أطول تزيل المزيد من الرصاص، لكن الشاي يصبح مراً جداً بحيث لا يمكن شربه.

ولا ينطبق هذا التأثير إلا بنسبة قليلة على الشاي العشبي قليل الأوراق مثل البابونج، وكذلك الشاي الأبيض، الذي تتم معالجته بلطف أكثر وله أوراق أكثر نعومة، يمتص كمية أقل بكثير من الرصاص.

وكشف البحث أن نقع الشاي الأسود لمدة 5 دقائق أزال حوالي 15% من الرصاص من الماء.


وبينما يكون أي تخفيض مفيداً، تحذر وكالة حماية البيئة من أن أي كمية من التعرض للرصاص ليست آمنة.

وقدر الباحثون أنه في البلدان التي يعتبر فيها شرب الشاي أمراً شائعاً، قد يستهلك الناس نحو 3% أقل من الرصاص من مياه الشرب مقارنة بنظرائهم في البلدان التي لا تشرب الشاي.

ويسبب الرصاص مشاكل صحية عصبية، إلى جانب مشاكل النمو ومشاكل سلوكية لدى الأطفال.

وقال الباحثون إنه "نظراً لأن المياه النظيفة تشكل قضية عالمية، فإذا كان هناك طريقة لأخذ هذا الدليل على المفهوم وتعديله لإنتاج مياه صالحة للشرب في النهاية، فسيكون ذلك جيداً للغاية". (24)
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