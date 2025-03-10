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صحة

تصيب الملايين.. سبب خفي وغامض لأعراض معوية مزعجة!

Lebanon 24
10-03-2025 | 17:00
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كشف خبراء الصحة عن سبب غير متوقع قد يكون وراء أعراض معوية مزعجة مثل تقلصات المعدة، الإسهال، والانتفاخ، وهو الإصابة بطفيلي غير معروف نسبيًا يُسمى "الديدان الخطافية".
 
ووفقًا للدكتور دان باومغاردت، المحاضر في جامعة بريستول، فإن هذه الديدان تعيش في أمعاء الحيوانات مثل الكلاب والقطط، ويمكن أن تنتقل إلى البشر عبر التربة الملوثة ببرازها، حيث تخترق الجلد، خاصة في القدمين والفخذين. وبمجرد دخولها الجسم، قد تسبب التهابًا في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى آلام في البطن، إسهال، وسوء امتصاص البروتينات والحديد، مما قد يسبب فقر الدم.
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وأشار الخبراء إلى أن العدوى قد تؤدي أيضًا إلى طفح جلدي يُعرف بـ"هجرة اليرقات الجلدية"، إلى جانب ظهور ديدان صغيرة بيضاء في البراز كدليل واضح على الإصابة.
 
وتنتشر الديدان الخطافية بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية، لكنها قد تصيب أشخاصًا في أماكن أخرى دون أن يدركوا ذلك، حيث يمكن أن تكون العدوى غير مصحوبة بأعراض واضحة.
ويتوفر علاج فعال للعدوى، مثل أدوية "ميبيندازول"، التي تُباع دون وصفة طبية، ويوصى بإعطائها لجميع أفراد الأسرة فوق سن الثانية لمنع انتشار العدوى. كما شدد الأطباء على أهمية غسل اليدين جيدًا، وتقليم الأظافر، وتجنب ملامسة التربة الملوثة للحد من مخاطر الإصابة.
 
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