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صحة

نصائح ثمينة جدًا.. هذا ما يحصل عندما تمضغ ورق "الجوافة"

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:20
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يعتبر ورق الجوافة من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية في غاية الأهمية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند مضغه 3 مرات في الأسبوع؟

 وفقًا لموقع "Times of india، فإنّه عند مضغ ورق الجوافة 3 مرات في الأسبوع، يحصل الجسم على الفوائد التالية:
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1- تقوية المناعة
يلعب ورق الجوافة دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يعزز من قدرة الجسم على التصدي للعدوى.

2- تحسين الهضم
يتميز ورق الجوافة باحتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا، تساعد على تعزيز صحة الأمعاء ومنع انتفاخ البطن وتخفيف عسر الهضم، خاصةً عند مضغه قبل الوجبات.

3- ضبط سكر الدم
يحتوي ورق الجوافة على مركبات طبيعية، تساهم في خفض مستويات سكر الدم. لذلك فهو من الأعشاب المفيدة والآمنة لمرضى السكري.

4- الوقاية من أمراض القلب
يوفر ورق الجوافة حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتنشيط الدورة الدموية.

5- منع التهابات الفم
يساعد ورق الجوافة على الوقاية من التهابات الفم، لأن خصائصه المضادة للبكتيريا تكافح أمراض اللثة والتسوس ورائحة النفس الكريهة.

6- الحفاظ على البشرة
 يتمتع ورق الجوافة بخصائص مضادة للالتهابات، تعمل على مكافحة حب الشباب وتقليل التضبغات الداكنة وزيادة نضارة البشرة.

7- تخفيف تقلصات الدورة الشهرية
 يغني ورق الجوافة النساء عن تناول المسكنات أثناء الدورة الشهرية، لأنه فعال في تخفيف تقلصات الحيض بصورة طبيعية، بفضل خصائصه المضادة اللتشنجات.

8- علاج نزلات البرد
 يمكن الاعتماد على ورق الجوافة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق، خاصةً عند تناوله مع عسل النحل.

9- تنقية الجسم من السموم
 يساهم ورق الجوافة في تنقية الجسم من السموم عند تناوله بانتظام، لأنه من الأعشاب الفعالة في تعزيز صحة الكبد والكلى. (الكونسيلتو)
 
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