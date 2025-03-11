نصائح ثمينة جدًا.. هذا ما يحصل عندما تمضغ ورق "الجوافة"

يعتبر ورق الجوافة من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية في غاية الأهمية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند مضغه 3 مرات في الأسبوع؟
وفقًا لموقع "Times of india، فإنّه عند مضغ ورق الجوافة 3 مرات في الأسبوع، يحصل الجسم على الفوائد التالية:
1- تقوية المناعة
يلعب ورق الجوافة دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يعزز من قدرة الجسم على التصدي للعدوى.
2- تحسين الهضم
يتميز ورق الجوافة باحتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا، تساعد على تعزيز صحة الأمعاء ومنع انتفاخ البطن وتخفيف عسر الهضم، خاصةً عند مضغه قبل الوجبات.
3- ضبط سكر الدم
يحتوي ورق الجوافة على مركبات طبيعية، تساهم في خفض مستويات سكر الدم. لذلك فهو من الأعشاب المفيدة والآمنة لمرضى السكري.
4- الوقاية من أمراض القلب
يوفر ورق الجوافة حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتنشيط الدورة الدموية.
5- منع التهابات الفم
يساعد ورق الجوافة على الوقاية من التهابات الفم، لأن خصائصه المضادة للبكتيريا تكافح أمراض اللثة والتسوس ورائحة النفس الكريهة.
6- الحفاظ على البشرة
يتمتع ورق الجوافة بخصائص مضادة للالتهابات، تعمل على مكافحة حب الشباب وتقليل التضبغات الداكنة وزيادة نضارة البشرة.
7- تخفيف تقلصات الدورة الشهرية
يغني ورق الجوافة النساء عن تناول المسكنات أثناء الدورة الشهرية، لأنه فعال في تخفيف تقلصات الحيض بصورة طبيعية، بفضل خصائصه المضادة اللتشنجات.
8- علاج نزلات البرد
يمكن الاعتماد على ورق الجوافة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق، خاصةً عند تناوله مع عسل النحل.
9- تنقية الجسم من السموم
يساهم ورق الجوافة في تنقية الجسم من السموم عند تناوله بانتظام، لأنه من الأعشاب الفعالة في تعزيز صحة الكبد والكلى. (الكونسيلتو)