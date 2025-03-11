نصائح ثمينة جدًا.. هذا ما يحصل عندما تمضغ ورق "الجوافة"

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وفقًا لموقع "Times of india، فإنّه عند مضغ ورق الجوافة 3 مرات في الأسبوع، يحصل الجسم على الفوائد التالية:يلعب ورق الجوافة دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يعزز من قدرة الجسم على التصدي للعدوى.يتميز ورق الجوافة باحتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا، تساعد على تعزيز صحة الأمعاء ومنع انتفاخ البطن وتخفيف عسر الهضم، خاصةً عند مضغه قبل الوجبات.يحتوي ورق الجوافة على مركبات طبيعية، تساهم في خفض مستويات سكر الدم. لذلك فهو من الأعشاب المفيدة والآمنة لمرضى السكري.يوفر ورق الجوافة حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتنشيط الدورة الدموية.يساعد ورق الجوافة على الوقاية من التهابات الفم، لأن خصائصه المضادة للبكتيريا تكافح أمراض اللثة والتسوس ورائحة النفس الكريهة.يتمتع ورق الجوافة بخصائص مضادة للالتهابات، تعمل على مكافحة حب الشباب وتقليل التضبغات الداكنة وزيادة نضارة البشرة.يغني ورق الجوافة النساء عن تناول المسكنات أثناء الدورة الشهرية، لأنه فعال في تخفيف تقلصات الحيض بصورة طبيعية، بفضل خصائصه المضادة اللتشنجات.يمكن الاعتماد على ورق الجوافة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق، خاصةً عند تناوله مع عسل النحل.يساهم ورق الجوافة في تنقية الجسم من السموم عند تناوله بانتظام، لأنه من الأعشاب الفعالة في تعزيز صحة الكبد والكلى. (الكونسيلتو)