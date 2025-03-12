نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!

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أعلن طبيب شرعي في نيو مكسيكو أن بيتسي أراكاوا (65 عامًا)، زوجة الممثل الشهير جين هاكمان، توفيت بسبب متلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهو مرض وخطير يصيب الرئتين.عُثر على هاكمان (95 عامًا) متوفيًا في منزله بعد أسبوع تقريبًا من وفاة زوجته، حيث يُعتقد أنه فارق الحياة بسبب مرض في القلب في 18 شباط.ما هي متلازمة فيروس هانتا الرئوية؟تُعد هذه المتلازمة مرضًا خطيرًا قد يكون قاتلًا، حيث تبدأ الأعراض بحمى وآلام مشابهة للإنفلونزا، لكنها تتطور سريعًا إلى صعوبة حادة في التنفس، وتصل نسبة الوفيات إلى 40% من المصابين.كيف ينتقل الفيروس؟تنتقل فيروسات هانتا عبر بول، براز، أو لعاب القوارض المصابة، حيث يمكن أن يُصاب الإنسان عند استنشاق الجزيئات الملوثة أو لمس الأسطح الملوثة، كما قد تُنقل العدوى عبر خدوش أو عضات القوارض.يُعد فأر الأيل الحامل الرئيسي للفيروس في أميركا الشمالية، بينما تنتشر أنواع أخرى من القوارض الناقلة في مناطق مختلفة من القارة الأميركية. ورغم أن لا يُنقل بين البشر، فإن سلالة "فيروس أنديز" في أميركا الجنوبية قد سجلت حالات انتقال بين الأشخاص.وتشمل الأعراض الأولية الحمى، السعال الجاف، الصداع، آلام الجسم، وآلام المعدة، وقد تستمر لأسابيع. في الحالات المتقدمة، يؤدي المرض إلى نزيف داخلي، فشل رئوي، وهبوط في وظائف القلب، مما قد يسبب الوفاة. ولا يوجد علاج محدد لمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، لكن الرعاية الطبية الفورية قد تحسن فرص البقاء على قيد الحياة. في الحالات الشديدة، يحتاج المرضى إلى أجهزة التنفس الصناعي وقد يحتاجون إلى غسيل الكلى في حال تأثر وظائف الكلى.كيف يمكن الوقاية من الفيروس؟توصي السلطات الصحية بإبعاد القوارض عن المنازل وأماكن العمل، وإحكام إغلاق المواد الغذائية، وتنظيف المناطق الملوثة بشكل آمن لتقليل مخاطر الإصابة. (روسيا اليوم)