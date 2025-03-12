20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
قد يصيبنا بالخرف.. تحذير من خطأ نرتكبه جميعاً في مطابخنا
Lebanon 24
12-03-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع الانتشار الرهيب لمرض الخرف حول العالم، يعكف العلماء على دراسة المسببات المحتملة للمرض، الذي أصبح واحدا من أكثر الأمراض شيوعاً حول العالم.
وفي أحدث تلك الجهود العلمية، حذر الأطباء من تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية داخل الميكروويف يمكن أن يكون أحد مسببات المرض، خاصة لأن تلك تعتبر من العادات الشائعة في مطابخنا حول العالم.
Advertisement
تحذير الأطباء جاء بعد أن كشفت دراسة جديدة عن وجود كميات كبيرة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أدمغة المرضى المصابين بالخرف.
ووجد الباحثون أن استخدام العبوات البلاستيكية في الميكروويف يعرض الأشخاص لخطر استنشاق أو ابتلاع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة أو النانوية، والتي تتراكم في الدماغ وترتبط بأمراض خطيرة مثل الخرف وكذلك السرطان.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail عن الدراسة الصادمة، تم
اكتشاف
نحو ملعقة كبيرة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في أدمغة المشاركين في الدراسة، مع وجود مستويات أعلى بثلاث إلى خمس مرات لدى مرضى الخرف.
كما وجد الباحثون أن تركيز هذه الجسيمات في الدماغ أعلى بدرجة 7 إلى 30 مرة مقارنة بأعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد أو الكلى. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تحذير من إدارة ترامب.. اقتربت من الخط الأحمر!
Lebanon 24
تحذير من إدارة ترامب.. اقتربت من الخط الأحمر!
12/03/2025 21:42:25
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان الجنوب.. تحذيرٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
لسكان الجنوب.. تحذيرٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12/03/2025 21:42:25
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أداة للعناية بالقدمين.. ما هي؟
Lebanon 24
تحذير من أداة للعناية بالقدمين.. ما هي؟
12/03/2025 21:42:25
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: من تخلى عن المفاوضات وارتكب خطأ هو زيلينسكي
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: من تخلى عن المفاوضات وارتكب خطأ هو زيلينسكي
12/03/2025 21:42:25
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أفضل أنواع الحليب وسبب اختيارها... خبراء يتحدثون
Lebanon 24
أفضل أنواع الحليب وسبب اختيارها... خبراء يتحدثون
14:30 | 2025-03-12
12/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أي عُمر تتشكل صورة الجسم لدى الطفل؟
Lebanon 24
في أي عُمر تتشكل صورة الجسم لدى الطفل؟
10:09 | 2025-03-12
12/03/2025 10:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
Lebanon 24
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
03:25 | 2025-03-12
12/03/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
Lebanon 24
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
01:41 | 2025-03-12
12/03/2025 01:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك
Lebanon 24
تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك
00:00 | 2025-03-12
12/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
01:05 | 2025-03-12
12/03/2025 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:30 | 2025-03-12
أفضل أنواع الحليب وسبب اختيارها... خبراء يتحدثون
10:09 | 2025-03-12
في أي عُمر تتشكل صورة الجسم لدى الطفل؟
03:25 | 2025-03-12
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
01:41 | 2025-03-12
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
00:00 | 2025-03-12
تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك
16:03 | 2025-03-11
في رمضان.. وصفة سحرية لخسارة الوزن
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 21:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24