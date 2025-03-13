6 فوائد لتناول شاي الزنجبيل والكركم يومياً

يمكن أن يكون تناول كوب دافئ من شاي الزنجبيل والكركم يوميًا مفيدًا جدًا للصحة .

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ويدرك الكثيرون أن الزنجبيل والكركم لهما تأثيرات مضادة للالتهابات، إلا أن القليلين يدركون الفوائد الإضافية لهذا المزيج القوي.



ويعد الشاي مفيدًا للهضم أو المناعة، ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحياة اليومية وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.



في ما يلي 6 فوائد لشرب شاي الزنجبيل والكركم يوميًا:

1. موازنة مستويات السكر في الدم

تشير إلى أن الزنجبيل والكركم يساعدان في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعل من السهل على تنظيم نسبة السكر في الدم.



2. دعم صحة الدماغ

يعرف الكثيرون أن الكركم مفيد للالتهابات، ولكن الجديد هو أنه تم ربط الكركمين، المركب النشط في الكركم، بتحسين الذاكرة والتركيز.



عند دمجه مع الزنجبيل، الذي يعزز الدورة الدموية في الدماغ، يمكن لشاي الكركم والزنجبيل أن يعزز الوضوح الذهني، مما يساعد على البقاء متيقظًا طوال اليوم.

3. تقليل تصلب المفاصل

إذا استيقظ الشخص مصابًا بتصلب المفاصل أو آلام العضلات، فربما يكون شاي الزنجبيل والكركم هو الحل الأمثل.



يتمتع كلا المكونين بخصائص طبيعية لتسكين الآلام، والتي يمكن أن تساعد في تقليل تصلب الصباح، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.



كما يمكن أن يعزز شرب هذا الشاي يوميًا حركات أكثر سلاسة وحركة أفضل بمرور الوقت.



4. إزالة السموم من الكبد

يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل والكركم في عملية إزالة السموم الطبيعية. ويزيد الكركم من تكوين الصفراء، للمساعدة في هضم الدهون.



من ناحية أخرى، يساعد الزنجبيل في الهضم ويقلل من التهاب الكبد. معًا، يشكلان تركيبة فعالة لإزالة السموم تحافظ على عمل الكبد بسلاسة.



5. صحة أفضل للأمعاء

يشرب العديد من الأشخاص شاي الزنجبيل للهضم، ولكن عند دمجه مع الكركم، فإنه يرفع صحة الأمعاء إلى مستوى آخر.



يساعد هذا الشاي على موازنة بكتيريا الأمعاء، ويقلل الانتفاخ، بل يدعم امتصاصًا أفضل للعناصر الغذائية. إذا كان شخص ما يعاني غالبًا من عسر الهضم أو عدم الراحة في المعدة، فإن تناول مشروب الكركم والزنجبيل يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا.



6. بشرة متوهجة وشيخوخة بطيئة

إن شاي الكركم والزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبهتان. كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية، مما يمنح البشرة توهجًا طبيعيًا. إن تناوله باستمرار يمكن أن يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وإشراقًا بمرور الوقت. (العربية)