أطعمة ومشروبات تزيد التهابات الجسم

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الالتهاب هو استجابة الجهازالمناعي لمهيج أو إصابة أو عدوى، ويعد الالتهاب قصير الأمد جزء ضروري من دفاع عن نفسه ضد العدوى، لكن استمراره لفترة طويل، وتحوله إلى التهاب المزمن، يرفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب.يوجد عدد من الأطعمة والمشروبات التى ترفع إمكانية إصابة بالالتهابات، وتزيد من خطر الإصابة بالحالات الالتهابية.وفقا لموقع "Health" يوجد عدد من الاطعمة والمشروبات التى تجعل يصاب بالالتهابات بمعدلات أكبر، وهى:الأطعمة والمشروبات السكريةيمكن للأطعمة والمشروبات التي على نسبة عالية من السكر المضاف ، مثل الصودا والحلوى والآيس كريم، أن تسبب تفاقم الالتهاب، عن تحفيز خلل التوازن البكتيري المعوي وتحفيز المسارات المسببة للالتهابات في الجسم، كذلك ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر المضاف، بالعديد من الأمراض الالتهابية، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والكبد الدهني.الوجبات السريعةتناول من الوجبات السريعة يضر بالصحة العامة ويسبب زيادة الوزن والالتهابات، بسبب المكونات الموجودة في تلك الأطعمة، مثل اللحوم المصنعة والحبوب المكررة والسكر والملح المضاف.اللحوم الحمراء والمصنعةتعتبر اللحوم الحمراء والمصنعة، مثل شرائح اللحم المشوية والهوت دوج ، من الأطعمة المسببة للالتهابات، لأنها ترفع مستويات البروتينات الالتهابية وغيرها من المركبات المرتبطة بالالتهاب المزمن.الأطعمة المقليةالأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، على نسبة عالية من المركبات التي تسمى منتجات الجليكوزيل المتقدمة، والتى تنتج من خلال التفاعلات بين السكريات والبروتينات أو الدهون، والتى تساهم فى الالتهاب وتلف الخلايا.الأطعمة المعلبةالأطعمة المعلبة والمجهزة بشكل فائق، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والوجبات المجمدة والمخبوزات السكرية، على نسبة عالية من السكر المضاف والصوديوم والحبوب المكررة ، والتي ترتبط جميعها بزيادة الالتهاب، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة.الأطعمة الغنية بالملح المضافتناول الأطعمة الغنية بالملح، مثل الوجبات السريعة ورقائق البطاطس والمقرمشات، وإضافة من الملح إلى طعامك، قد يفاقم الالتهاب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض التهابية، على رأسها إلتهابات الأمعاء والقولون.الحبوب المكررةعلى العكس من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، فإن الحبوب المكررة ترتبط بشكل بزيادة الالتهاب، لأنها تحتوى على ألياف أقل بكثير من الحبوب الكاملة، فيما تتميز الألياف بخصائص مضادة للالتهابات.المحليات الصناعيةتشير الأدلة إلى أن الاستهلاك المفرط للمحليات الصناعية، مثل الأسبارتام ، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات سلبية في بكتيريا الأمعاء، ويعزز بيئة مؤيدة للالتهابات في الجهاز الهضمي. (اليوم السابع)