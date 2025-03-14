Advertisement

صحة

مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1333211-638775525197560003.png
Doc-P-1333211-638775525197560003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجدت دراسة صادمة أن تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.
Advertisement

ووجد علماء أميركيون، بعد فحص بيانات أكثر من 160 ألف امرأة، أن من يستهلكن المشروبات "المحلاة بالسكر" بكثرة أكثر عرضة للإصابة بالمرض من من يشربن أقل من علبة واحدة شهريا.
 
وقال العلماء، إن كيفية تأثير هذه المشروبات على الإصابة بسرطان الفم لا تزال غير واضحة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.
 
وأضافوا أن هذه المشروبات، إلى جانب محتوياتها من السكريات، قد تعطّل البكتيريا النافعة في الفم، مما قد يُسبب التهابا وتغيرات في خلايا قد تُصبح سرطانية.

وتنص الإرشادات الصحية على ضرورة الحد من تناول السكريات إلى 30 غراما فقط يوميا.

وتحتوي علبة واحدة من المشروبات الغازية سعة 330 مل على 35 غراما من السكر. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
احذروا.. خطأ شائع في استخدام العدسات اللاصقة
lebanon 24
14/03/2025 15:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
علاج تجريبي جديد يبشر بأمل في مكافحة سرطان الدماغ القاتل
lebanon 24
14/03/2025 15:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرض الحامل لهذا الملوث الشائع قد يؤثر على صحة الجنين
lebanon 24
14/03/2025 15:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة العالمية" تدعو لوضع تحذيرات من السرطان على المشروبات الكحولية
lebanon 24
14/03/2025 15:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:52 | 2025-03-14
01:03 | 2025-03-14
00:00 | 2025-03-14
16:00 | 2025-03-13
13:30 | 2025-03-13
11:01 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24