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صحة

الزواج والسمنة.. دراسة تكشف تأثيره على الوزن

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:00
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كشف بحث بولندي جديد أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بمقدار 3.2 مرة مقارنة بغير المتزوجين، بينما لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين الزواج والسمنة لدى النساء. وأظهرت النتائج أن خطر السمنة المفرطة يزيد بنسبة 62% لدى الرجال المتزوجين مقابل 39% لدى النساء.  
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وأرجع الباحثون ذلك إلى انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك السعرات الحرارية بعد الزواج، وهو ما أكدته دراسات سابقة. ومن المقرر عرض نتائج البحث في المؤتمر الأوروبي للسمنة في أيار. (روسيا اليوم)
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