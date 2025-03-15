24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
6
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الزواج والسمنة.. دراسة تكشف تأثيره على الوزن
Lebanon 24
15-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف بحث بولندي جديد أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بمقدار 3.2 مرة مقارنة بغير المتزوجين، بينما لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين
الزواج
والسمنة لدى النساء. وأظهرت النتائج أن خطر السمنة المفرطة
يزيد
بنسبة 62% لدى الرجال المتزوجين مقابل 39% لدى النساء.
Advertisement
وأرجع الباحثون ذلك إلى انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك السعرات الحرارية بعد
الزواج
، وهو ما أكدته دراسات سابقة. ومن
المقرر
عرض نتائج البحث في المؤتمر
الأوروبي
للسمنة في أيار. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف تأثير ليلة واحدة فقط بلا نوم على جهاز المناعة
Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير ليلة واحدة فقط بلا نوم على جهاز المناعة
15/03/2025 11:35:12
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف كيف يستجيب الجسم لفترات الصيام الطويلة
Lebanon 24
دراسة تكشف كيف يستجيب الجسم لفترات الصيام الطويلة
15/03/2025 11:35:12
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في مراقبة القلب
Lebanon 24
دراسة تكشف: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في مراقبة القلب
15/03/2025 11:35:12
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. النساء أكرم من الرجال
Lebanon 24
دراسة تكشف.. النساء أكرم من الرجال
15/03/2025 11:35:12
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للتغلب على الخوف من الطيران.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
للتغلب على الخوف من الطيران.. اليكم هذه النصائح
04:10 | 2025-03-15
15/03/2025 04:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صيام رمضان والمرأة الحامل: ما يجب معرفته قبل اتخاذ القرار
Lebanon 24
صيام رمضان والمرأة الحامل: ما يجب معرفته قبل اتخاذ القرار
03:30 | 2025-03-15
15/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى ماذا تشير تشققات اللسان؟
Lebanon 24
إلى ماذا تشير تشققات اللسان؟
02:29 | 2025-03-15
15/03/2025 02:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجنازة الوهمية".. علاج للاكتئاب في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
"الجنازة الوهمية".. علاج للاكتئاب في كوريا الجنوبية
17:00 | 2025-03-14
14/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مخاطر الوظائف المكتبية؟
Lebanon 24
ما مخاطر الوظائف المكتبية؟
15:00 | 2025-03-14
14/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
15:50 | 2025-03-14
14/03/2025 03:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
16:46 | 2025-03-14
14/03/2025 04:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
07:26 | 2025-03-14
14/03/2025 07:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب تُريد إسرائيل التطبيع مع لبنان
Lebanon 24
لهذا السبب تُريد إسرائيل التطبيع مع لبنان
12:01 | 2025-03-14
14/03/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:10 | 2025-03-15
للتغلب على الخوف من الطيران.. اليكم هذه النصائح
03:30 | 2025-03-15
صيام رمضان والمرأة الحامل: ما يجب معرفته قبل اتخاذ القرار
02:29 | 2025-03-15
إلى ماذا تشير تشققات اللسان؟
17:00 | 2025-03-14
"الجنازة الوهمية".. علاج للاكتئاب في كوريا الجنوبية
15:00 | 2025-03-14
ما مخاطر الوظائف المكتبية؟
11:35 | 2025-03-14
بعد 5 سنوات من الجائحة.. هكذا أثّر فيروس "كورونا" على سلوكيات الناس
فيديو
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 11:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24