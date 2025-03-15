الزواج والسمنة.. دراسة تكشف تأثيره على الوزن

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كشف بحث بولندي جديد أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بمقدار 3.2 مرة مقارنة بغير المتزوجين، بينما لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين والسمنة لدى النساء. وأظهرت النتائج أن خطر السمنة المفرطة بنسبة 62% لدى الرجال المتزوجين مقابل 39% لدى النساء.وأرجع الباحثون ذلك إلى انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك السعرات الحرارية بعد ، وهو ما أكدته دراسات سابقة. ومن عرض نتائج البحث في المؤتمر للسمنة في أيار. (روسيا اليوم)