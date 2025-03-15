عادات سيئة تؤثر على النوم وتسبب الأرق.. إحذروها

Advertisement

يعاني من الناس من الأرق وقلة ، وهذا الأمر قد يكون مرتبطا ببعض العادات والممارسات للشخص.التلفاز: بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد مع تشغيل برنامج تلفزيوني أو فيلم حقيقية، وأظهرت دراسة أجراها باحثون أميركيون أن نحو 58% من ينامون بينما التلفاز يعمل، ويشير خبراء الصحة إلى أن هذه العادة مضرة وتؤثر بشكل سلبي على جودة ، فعندما يعمل التلفاز لا يستطيع الدماغ الاسترخاء أثناء بالشكل ، وكما أن الصادرة عن شاشة التلفاز تحفّز وتسبب الأرق.مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم: بالنسبة للعديد من الناس بات مواقع التواصل الاجتماعي عادة يومية يقومون بها قبل ، ويشير خبراء الصحة إلى أن الزرقاء المنبعثة من شاشات الهواتف والحواسب تؤثر على إفرازات الهرمونات التي تساعد على استرخاء وتساعدنا على بعمق.شرب الكحول قبل النوم: تشير من إلى أن شرب الكحول في الليل يؤثر سلبا على ، كما كما أن الكحول يترك تأثيرات سلبية على القلب، ولا تنخفض معدلات نبضات القلب بالشكل المطلوب ليكون قادرا على الاسترخاء لينام الشخص بعمق، وعند شرب الكحول في الليل سيعمل على التخلص من السموم الليل كله، ولن تكون بعض الأعضاء قادرة على الراحة بالشكل المطلوب.بجانب الحيوانات الأليفة: يسمح بعض محبي الكلاب والقطط لحيواناتهم الأليفة بالنوم بجانبهم في السرير، لكن بعض تشير إلى أن هذه الحيوانات تكون نشطة في فترة الليل أحيانا، وحركتها في السرير قد تسبب القلق للشخص الموجود بجانبها وتحرمه من بعمق.كما ينوه بعض خبراء الصحة إلى أن السهر لوقت متأخر يوميا وعدم في أوقات منتظمة يؤدي إلى حرمان من الراحة ويسبب الأرق، لذا يجب ضبط مواعيد والاستيقاظ يوميا، والحصول على قسط كاف من .