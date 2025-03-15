Advertisement

صحة

عادات سيئة تؤثر على النوم وتسبب الأرق.. إحذروها

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1333648-638776438232339218.jpg
Doc-P-1333648-638776438232339218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني الكثير من الناس من الأرق وقلة النوم، وهذا الأمر قد يكون مرتبطا ببعض العادات والممارسات اليومية للشخص.
Advertisement

النوم أمام التلفاز: بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد النوم مع تشغيل برنامج تلفزيوني أو فيلم متعة حقيقية، وأظهرت دراسة أجراها باحثون أميركيون أن نحو 58% من سكان الولايات المتحدة ينامون بينما التلفاز يعمل، ويشير خبراء الصحة إلى أن هذه العادة مضرة وتؤثر بشكل سلبي على جودة النوم، فعندما يعمل التلفاز لا يستطيع الدماغ الاسترخاء أثناء النوم بالشكل الطبيعي، وكما أن الأشعة الصادرة عن شاشة التلفاز تحفّز الجسم وتسبب الأرق.

تصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم: بالنسبة للعديد من الناس بات تصفح مواقع التواصل الاجتماعي عادة يومية يقومون بها قبل النوم، ويشير خبراء الصحة إلى أن الأشعة الزرقاء المنبعثة من شاشات الهواتف والحواسب تؤثر على إفرازات الهرمونات التي تساعد على استرخاء الجسم وتساعدنا على النوم بعمق.

شرب الكحول قبل النوم: تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب الكحول في الليل يؤثر سلبا على النوم، كما كما أن الكحول يترك تأثيرات سلبية على القلب، ولا تنخفض معدلات نبضات القلب بالشكل المطلوب ليكون الجسم قادرا على الاسترخاء لينام الشخص بعمق، وعند شرب الكحول في الليل سيعمل الجسم على التخلص من السموم الليل كله، ولن تكون بعض الأعضاء قادرة على الراحة بالشكل المطلوب.

النوم بجانب الحيوانات الأليفة: يسمح بعض محبي الكلاب والقطط لحيواناتهم الأليفة بالنوم بجانبهم في السرير، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه الحيوانات تكون نشطة في فترة الليل أحيانا، وحركتها في السرير قد تسبب القلق للشخص الموجود بجانبها وتحرمه من النوم بعمق.

كما ينوه بعض خبراء الصحة إلى أن السهر لوقت متأخر يوميا وعدم النوم في أوقات منتظمة يؤدي إلى حرمان الجسم من الراحة ويسبب الأرق، لذا يجب ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ يوميا، والحصول على قسط كاف من النوم.
مواضيع ذات صلة
ما تأثير الساعة البيولوجية على عادات الأكل لدى المراهقين؟
lebanon 24
15/03/2025 17:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أضرار الإكثار من شرب الماء قبل النوم
lebanon 24
15/03/2025 17:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: محادثتي كانت جيدة مع بوتين وسيئة مع زيلينسكي
lebanon 24
15/03/2025 17:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خمسة أسباب "مفاجئة" للشعور بالإرهاق رغم النوم الجيد!
lebanon 24
15/03/2025 17:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:47 | 2025-03-15
09:30 | 2025-03-15
06:00 | 2025-03-15
04:10 | 2025-03-15
02:29 | 2025-03-15
00:00 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24