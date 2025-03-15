القهوة... هذا هو الوقت المثالي لتناولها خلال اليوم

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خبيرة تكشف متى يجب التوقف عن شرب القهوة خلال اليومكشفت خبيرة تغذية عن الوقت المثالي لتناول القهوة خلال اليوم، ومتى يجب التوقف عن شربها لتجنب تأثير الكافيين على جودة النوم.وأوضحت نيكولا لودلام-رين، أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب How Not to Eat Ultra-Processed، أن أفضل وقت لتناول أول فنجان قهوة في اليوم هو منتصف إلى أواخر الصباح، أي بين الساعة 9:30 و11:30 صباحا.وقالت الخبيرة: "هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه مستويات الكورتيزول (هرمون اليقظة) في الانخفاض. تناول القهوة فور الاستيقاظ قد يقلل من فعاليتها، الكورتيزول يكون مرتفعا بشكل طبيعي في الصباح الباكر".أما بالنسبة لوقت تناول آخر فنجان قهوة في اليوم، فمن المهم معرفة أن الكافيين يمكن أن يظل مؤثرا في لمدة تتراوح بين خمس إلى ست ساعات بعد تناوله. وهذا يعني أنك إذا تناولت قهوة في الساعة 3 مساء، فقد تظل مستيقظا ومنتبها عند وقت النوم.وأضافت لودلام-رين: "يمتلك الكافيين عمرا نصفيا (الوقت الذي يستغرقه لتقليل تركيز في الدم إلى نصف كميتها الأصلية) يتراوح بين خمس إلى ست ساعات، ما يعني أنه حتى إذا تناولت قهوة في الساعة 3 مساء، فقد يظل نصف الكافيين في جسمك حتى الساعة 9 مساء. وبالنسبة للأشخاص الحساسين للكافيين، فمن الأفضل تجنب القهوة بعد الساعة 2 إلى 3 مساء لضمان عدم تأثر النوم".وعلى الرغم من أن القهوة يمكن أن توفر دفعة من في فترة ما بعد الظهر، إلا أنه ينصح بتجنب في وقت متأخر من اليوم، خاصة للأشخاص الحساسين للكافيين.ويمكن أن يكون التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين بعد الغداء خيارا أفضل، ولكن يجب على الأشخاص الحساسين للكافيين توخي الحذر.وقالت لودلام-رين: "تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على كميات صغيرة جدا من الكافيين (عادة من 2 إلى 5 مغ لكل فنجان مقارنة بـ 70 إلى 150 مغ في القهوة العادية). وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تؤثر على النوم لمعظم الناس، إلا أن الأشخاص الحساسين جدا للكافيين قد يحتاجون إلى الحذر من قرب موعد النوم".وفي سياق متصل، دعمت أبحاث حديثة الادعاءات بأن القهوة لها فوائد صحية كبيرة. ففي يناير الماضي، وجدت دراسة أن تناول القهوة قبل الغداء يرتبط بانخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب.ووفقا لدراسة استمرت عقدا من الزمن وشملت 40 ألف بالغ في الولايات المتحدة أجرتها جامعة تولين في لويزيانا، فإن أولئك الذين يتناولون القهوة في الصباح كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%، وأقل عرضة للوفاة مبكرا لأي سبب بنسبة 16%، مقارنة بمن لا يتناولون القهوة.وأوضحت لودلام-رين أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة، وتدعم صحة الدماغ، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وقد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وقالت: "يبدو أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثيرها على حساسية الإنسولين. كما أن القهوة تعد واحدة من أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي، ما يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات".