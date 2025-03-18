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صحة
تظهر في الصباح.. 3 أعراض تحذيرية من السكري
Lebanon 24
18-03-2025
|
11:22
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لا يسبب السكري دائماً شعوراً بالتعب في البداية، ما يعني صعوبة تحديد أعراض المرض، لكن هناك 3 علامات تحذيرية مبكرة يمكن رصدها.
بحسب "سوري لايف"، العلامات، كما أوضح الصيدلي عباس كناني، من كيميست كليك، تظهر فور الاستيقاظ.
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إحدى هذه العلامات، أو المؤشرات الرئيسية، هي كثرة العطش، المعروف أكثر باسم العطش المفرط. يُعد العطش العرضي أمراً طبيعياً، لكن الحاجة المستمرة والشديدة للماء، حتى بعد الشرب، قد تشير إلى مشكلة صحية كامنة مثل مرض السكري.
الجوع المفرط
وقال كناني: "بالإضافة إلى
زيادة
العطش، قد يشعر الشخص أيضاً بجوع متزايد، أو يشعر بالحاجة المتكررة للتبول".
ويُعرف الشعور بالجوع المفرط باسم "النهم المفرط"، حيث تدرجه البروتوكولات
الصحية
كإحدى العلامات الرئيسية الـ 3 لمرض السكري.
ويؤثر السكري من النوع الثاني على قدرة
الجسم
على استخلاص
الطاقة
من الطعام، ما يؤدي إلى شعور شديد بالجوع.
فإذا شعر الشخص بهذه العلامات الـ 3 يُنصح باستشارة الطبيب "في أقرب وقت ممكن" للفحص. (امارات 24)
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