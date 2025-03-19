لتعزيز قوة العظام والوقاية من الكسور.. إليكم هذه النصائح

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وتصل العظام إلى أقصى كثافتها وقوتها خلال مرحلة البلوغ، لكنها تبدأ بفقدان الكتلة تدريجيا بدءا من سن 35، نتيجة للتقدم في العمر والعوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية وأسلوب الحياة. وقد يؤدي هذا التراجع إلى الإصابة بهشاشة العظام، وهو مرض يؤثر على الأشخاص، ويجعل العظام أكثر عرضة للكسور.



وتؤثر عدة عوامل على صحة العظام، ومن أبرزها:



- التقدم في العمر: تنخفض كثافة العظام تدريجيا بمرور الوقت.



- الجنس: النساء أكثر عرضة لفقدان العظام بسبب التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث.



- نمط الحياة: التدخين وشرب الكحول وقلة النشاط البدني وسوء التغذية تؤثر سلبا على صحة العظام.



- الحالات الصحية: بعض الأمراض، مثل السكري وقصور الغدة الدرقية، تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



ولحسن الحظ، يمكن صحة العظام والوقاية من ضعفها عبر اتباع بعض العادات الصحية: أوضحت الدكتورة نعومي نيومان-باينارت، أخصائية التغذية والطبيبة النفسية المتخصصة في علم نفس الصحة، أن "العظام ليست مجرد دعامة للجسم، بل تؤدي أدوارا حيوية، مثل تخزين الكالسيوم وحماية والمساهمة في إنتاج الهرمونات والإنزيمات الضرورية لوظائف الجسم".وتصل العظام إلى أقصى كثافتها وقوتها خلال مرحلة البلوغ، لكنها تبدأ بفقدان الكتلة تدريجيا بدءا من سن 35، نتيجة للتقدم في العمر والعوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية وأسلوب الحياة. وقد يؤدي هذا التراجع إلى الإصابة بهشاشة العظام، وهو مرض يؤثر على الأشخاص، ويجعل العظام أكثر عرضة للكسور.وتؤثر عدة عوامل على صحة العظام، ومن أبرزها:- التقدم في العمر: تنخفض كثافة العظام تدريجيا بمرور الوقت.- الجنس: النساء أكثر عرضة لفقدان العظام بسبب التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث.- نمط الحياة: التدخين وشرب الكحول وقلة النشاط البدني وسوء التغذية تؤثر سلبا على صحة العظام.- الحالات الصحية: بعض الأمراض، مثل السكري وقصور الغدة الدرقية، تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.ولحسن الحظ، يمكن صحة العظام والوقاية من ضعفها عبر اتباع بعض العادات الصحية:

1. مارس التمارين الرياضية بانتظام

قم بممارسة القفز 10-20 مرة يوميا، حيث تساعد هذه على كثافة العظام. ومارس القوة مثل رفع الأوزان أو المقاومة، فهي تحفز خلايا بناء العظام. بالإضافة إلى المشي والرقص أو صعود السلالم لتعزيز صحة العظام بشكل طبيعي.



2. تناول غذاء متوازنا

- احرص على تناول مصادر غنية بالبروتين مثل السمك والبيض والدواجن والبقوليات.

- عزز نظامك الغذائي بالمغنيسيوم الموجود في المكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية.

- احصل على الكالسيوم من منتجات الألبان والتوفو واللوز والخضروات الخضراء.

- تناول فيتامين (د) من الأسماك الزيتية والبيض، أو احصل عليه عبر المكملات الغذائية خاصة في الشتاء.

3. مارس التمدد

خصص 5 دقائق يوميا لممارسة التمدد مثل لمس أصابع القدم، فهي تحسن تدفق الدم إلى العظام وتعزز مرونتها.



4. تجنب الحميات القاسية

تجنب تقليل السعرات الحرارية بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان كتلة العظام. وينبغي استهلاك 2000 سعرة حرارية يوميا للنساء و2500 للرجال، بناء على مستوى النشاط البدني.



5. تناول المكملات الغذائية عند الحاجة

تناول مكملات فيتامين (D3) مع فيتامين (K2) لتعزيز امتصاص الكالسيوم في العظام. واستخدم مكملات الكولاجين البحري، التي أظهرت الدراسات أنها قد تقلل من فقدان كثافة العظام بعد انقطاع الطمث. (روسيا اليوم)