عصير الخروب.. فوائد مذهلة لصحة الجهاز الهضمي

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عصيرالخروب والجهاز الهضميفي هذا السياق قالت الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية وتغذية ما بعد جراحة السمنة إن تناول عصير الخروب له من الفوائد ، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومن بين هذه الفوائد صحة الجهاز الهضمي.وتابعت: أن عصير الخروب يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عمليتي الهضم والإخراج، كما يعتبر مهدي طبيعي للقولون العصبي ويقلل من احتمالية الإصابة بالامساك المزم.فوائد أخرى لعصير الخروبوأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن هناك فوائد أخرى لتناول عصير الخروب بشكل معتدل خلال شهر رمضان دون الإفراط من بينها:صحةويساهم عصير الخروب في صحة والشرايين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض المزمنة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.صحة العظاميحتوي عصير الخروب على نسبة عالية من الكالسيوم والماغنسيوم الذي لهما دورًا فعال في صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.إنقاص الوزنبفضل قدرته على رفع معدل الأيض بالجسم وتقليل الشعور بالجوع بشرط أن يكون غير محلى.خفض سكر الدمعصير الخروب له دورًا فعال في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم وبالتالي فهو ينظم معدلات سكر الدم.صحة الشعريحتوي عصير الخروب على فيتامينات ومعادن تساعد على تقويته وحمايته من التساقط، مثل الزنك وفيتامين B والنحاس والماغنسيوم. (الكونسيلنو)