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صحة

عصير الخروب.. فوائد مذهلة لصحة الجهاز الهضمي

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:25
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يُعد عصير الخروب من أكثر المشروبات الرمضانية شيوعًا بين الأشخاص، ويميل البعض إلى تناوله لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الصحة، فضلًا عن مذاقه المتميز، فماذا عن تناوله على صحة الجهاز الهضمي؟
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عصيرالخروب والجهاز الهضمي
في هذا السياق قالت الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية وتغذية ما بعد جراحة السمنة إن تناول عصير الخروب له العديد من الفوائد الصحية، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومن بين هذه الفوائد تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

وتابعت: أن عصير الخروب يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عمليتي الهضم والإخراج، كما يعتبر مهدي طبيعي للقولون العصبي ويقلل من احتمالية الإصابة بالامساك المزم.

فوائد أخرى لعصير الخروب
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن هناك فوائد أخرى لتناول عصير الخروب بشكل معتدل خلال شهر رمضان دون الإفراط من بينها:

تعزيز صحة القلب
ويساهم عصير الخروب في تعزيز صحة القلب والشرايين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب المزمنة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تعزيز صحة العظام
يحتوي عصير الخروب على نسبة عالية من الكالسيوم والماغنسيوم الذي لهما دورًا فعال في تعزيز صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

إنقاص الوزن
بفضل قدرته على رفع معدل الأيض بالجسم وتقليل الشعور بالجوع بشرط أن يكون غير محلى.

خفض سكر الدم
عصير الخروب له دورًا فعال في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم وبالتالي فهو ينظم معدلات سكر الدم.

تعزيز صحة الشعر
يحتوي عصير الخروب على فيتامينات ومعادن تساعد على تقويته وحمايته من التساقط، مثل الزنك وفيتامين B والنحاس والماغنسيوم. (الكونسيلنو)
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