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صحة

الكرش قد يكون علامة على أكثر من مجرد زيادة الوزن

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:53
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يتعرض الأشخاص الذين يحملون دهونًا زائدة حول البطن لمشاكل صحية مرتبطة بالسمنة. 
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وتشير دراسة جديدة إلى أن وجود ما يسمى بالبطن المنتفخة يمكن أن يكون أيضًا علامة على شيخوخة الدماغ، وفقًا لما نشرته مجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية.

تحدثت مجلة "نيوزويك" مع أحد الباحثين الرئيسيين، دكتور يوشينوري تاكي، أستاذ بكلية الطب في "جامعة توهو" اليابانية، حول الدراسة، التي كشفت أن نوعًا معينًا من دهون البطن، يسمى الدهون الحشوية، يلعب دورًا مفاجئًا في صحة الدماغ.

تفرز هذه الدهون بروتينًا يسمى CX3CL1، والذي يساعد بدوره في إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF ، وهو بروتين يساعد الخلايا العصبية على البقاء والنمو.

وأوضح طبيب الجهاز الهضمي دكتور شون خوداداديان، أن البطن المنتفخة تتطور عندما تتراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن، مما يتسبب في بروز المعدة.

قال خوداداديان لمجلة "نيوزويك" إن البطن المنتفخة ترجع إلى مجموعة من العوامل، مثل الإفراط في تناول السعرات الحرارية،  قلة التمارين الرياضية، التغيرات الهرمونية.

وأوضح المدير الطبي في مستشفى مانهاتن لأمراض الجهاز الهضمي في نيويورك: "يمكن أن يؤدي التقدم في السن الطبيعي أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من السهل اكتساب الوزن.

كما يمكن أن يعزز ارتفاع مستوى الكورتيزول الناتج عن الإجهاد المزمن تخزين الدهون، فضلاً عن انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال والتغيرات المرتبطة بانقطاع الطمث لدى النساء".

ويمكن أن تؤدي الغازات والإمساك واحتباس السوائل أيضًا إلى جعل البطن تبدو أكبر وتساهم في ظهور البطن المنتفخة".

واكتشف دكتور تاكي وزملاؤه أنه في فئران المختبر الصغيرة، يعمل هذا الاتصال بين الدهون والدماغ بسلاسة، مما يساعد في الحفاظ على صحة معرفية جيدة. ولكن مع تقدم الفئران في العمر، تنتج أنسجتها الدهنية كميات أقل من البروتينات التي تساعد الجهاز المناعي في الجسم على محاربة العدوى والالتهابات CX3CL1، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF، وهو بروتين في الدماغ يساعد الخلايا العصبية على البقاء والنمو.

ونظرًا لأن BDNF مرتبط بالذاكرة ومهارات التفكير لدى كبار السن، فربما يساهم هذا الانخفاض في التدهور المعرفي مع التقدم في العمر. ومن المشجع أن استعادة مستويات CX3CL1 ثبت أنها تعمل على تحسين وظائف المخ لدى الفئران المتقدمة في السن.

وقال تاكي إن "عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF هو بروتين صغير يعزز قابلية الخلايا العصبية للبقاء والسلامة الوظيفية في الحُصين"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا لأن الحُصين هو جزء الدماغ المسؤول عن تكوين الذاكرة والصحة العقلية، يمكن ملاحظة نقصه لدى مرضى الزهايمر والمرضى الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد. علاوة على ذلك، فقد تم الإبلاغ عن أن ارتفاع مستوى التعبير عن عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ يرتبط بتباطؤ التدهور المعرفي لدى كبار السن".
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