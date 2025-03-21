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صحة

ما هي فوائد التين المجفف؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:32
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التين المجفف أحد الفاكهة المشهورة على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان، سواء تم تناوله مجففًا أو منقوعًا في الماء على حسب الرغبة، فإنه يمد جسمك بالعديد من الفوائد الصحية، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا" فإنه يفضل تناول التين المجفف بعد نقعه في الماء لصنع مشروب غني بالعناصر الغذائية ويعوض جسمك عما فقده طوال ساعات الصيام.
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مشروب التين المنقوع في الماء الدافئ طوال الليل، حيث يعتبر تناوله على معدة فارغة عند تناول وجبة الفطار في رمضان عادة سحرية أو حتى تناوله فيما بعد في الصباح.

ماذا يحدث عند تناول كوب واحد من ماء التين المنقوع على الفطار؟
المساعدة في إنقاص الوزن
التين غني بالألياف، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، ومنع الإفراط في تناول الطعام، ويساعد في إدارة الوزن.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي
يقال أن الكمية العالية من الألياف الموجودة في التين تقلل من فرص الإصابة بمشاكل المعدة مثل الانتفاخ والحموضة وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

إدارة نسبة السكر في الدم
يحتوى التين المنقوع على مركب يسمى حمض الكلوروجينيك والذي أثبت فعاليته في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، كما تساعد الألياف العالية في التحكم في نسبة السكر في الدم.

مفيد للعظام
التين مصدرًا غنيًا للكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تساعد على منع ضعف العظام وغيرها من المشاكل المرتبطة بالعظام.

تعزيز صحة القلب
يعد ماء التين مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، المعروف بخصائصه المفيدة للقلب.

تعزيز الجهاز المناعي
يعتبر التين غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

مفيد لصحة البشرة
يحتوي التين على كمية جيدة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد بشرتك على أن تكون صحية ومتوهجة، كما أنه يحمي البشرة من الآثار الجانبية للجذور الحرة. (اليوم السابع)
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