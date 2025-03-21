ما هي فوائد التين المجفف؟

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التين المجفف أحد الفاكهة المشهورة على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان، سواء تم تناوله مجففًا أو منقوعًا في الماء على حسب الرغبة، فإنه يمد جسمك بالعديد من الفوائد ، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا" فإنه يفضل تناول التين المجفف بعد نقعه في الماء لصنع مشروب غني بالعناصر الغذائية ويعوض جسمك عما فقده طوال ساعات الصيام.مشروب التين المنقوع في الماء الدافئ طوال الليل، حيث يعتبر تناوله على معدة فارغة عند تناول وجبة الفطار في رمضان عادة سحرية أو حتى تناوله فيما بعد في الصباح.ماذا يحدث عند تناول كوب واحد من ماء التين المنقوع على الفطار؟المساعدة في إنقاص الوزنالتين غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع، ومنع الإفراط في تناول الطعام، ويساعد في إدارة الوزن.لصحة الجهاز الهضمييقال أن الكمية العالية من الألياف الموجودة في التين تقلل من فرص الإصابة بمشاكل المعدة مثل الانتفاخ والحموضة وتعزز صحة الجهاز الهضمي.إدارة نسبة السكر فييحتوى التين المنقوع على مركب يسمى حمض الكلوروجينيك والذي أثبت فعاليته في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، كما تساعد الألياف العالية في نسبة السكر في .للعظامالتين مصدرًا غنيًا للكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تساعد على منع ضعف العظام وغيرها من المشاكل المرتبطة بالعظام.صحةيعد ماء التين مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، المعروف بخصائصه المفيدة للقلب.الجهاز المناعييعتبر التين غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على جهاز المناعة.لصحة البشرةيحتوي التين على كمية جيدة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد بشرتك على أن تكون صحية ومتوهجة، كما أنه يحمي البشرة من الآثار الجانبية للجذور الحرة. (اليوم السابع)