Advertisement

صحة

الفراولة قد تعزز صحة القلب والذاكرة لدى كبار السن

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1336634-638781783907111251.jpg
Doc-P-1336634-638781783907111251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

توصل باحثون إلى أن تناول الفراولة قد يسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دعم الوظائف الإدراكية لدى كبار السن. ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات مفيدة، مثل الفيتامينات، الألياف، ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا في تعزيز الصحة العامة.  
Advertisement

أجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases، على 35 مشاركًا فوق سن 65 عامًا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تناولت مشروبًا يحتوي على مسحوق الفراولة، بينما حصلت المجموعة الأخرى على مشروب وهمي. وأظهرت النتائج تحسنًا طفيفًا في سرعة المعالجة الإدراكية وانخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم لدى مجموعة الفراولة، إلى جانب تعزيز القدرة المضادة للأكسدة.  

ورغم هذه الفوائد، لم تظهر فروق كبيرة في الذاكرة العرضية أو صحة الأوعية الدموية بين المجموعتين. كما أكد الباحثون أن التأثيرات المكتشفة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لفهم آلياتها بشكل أعمق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة.  (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ما هي أسباب ضعف الذاكرة لدى كبار السن؟
lebanon 24
22/03/2025 01:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أسباب نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن؟ دراسة تُجيب
lebanon 24
22/03/2025 01:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية جديدة قد تحسن وظائف الذاكرة لدى مرضى ألزهايمر
lebanon 24
22/03/2025 01:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تعزز صحة القلب.. اكتشاف جديد يتعلق بأدوية مخصصة للسكري
lebanon 24
22/03/2025 01:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:00 | 2025-03-21
10:32 | 2025-03-21
07:05 | 2025-03-21
04:53 | 2025-03-21
01:35 | 2025-03-21
00:00 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24