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صحة
الفراولة قد تعزز صحة القلب والذاكرة لدى كبار السن
Lebanon 24
21-03-2025
|
15:00
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توصل باحثون إلى أن تناول الفراولة قد يسهم في تحسين صحة
القلب
والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دعم الوظائف الإدراكية لدى كبار السن. ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات مفيدة، مثل الفيتامينات، الألياف، ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا في
تعزيز
الصحة العامة.
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أجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases، على 35 مشاركًا فوق سن 65 عامًا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تناولت مشروبًا يحتوي على مسحوق الفراولة، بينما حصلت المجموعة الأخرى على مشروب وهمي. وأظهرت النتائج تحسنًا طفيفًا في سرعة المعالجة الإدراكية وانخفاضًا طفيفًا في ضغط
الدم
لدى مجموعة الفراولة، إلى جانب
تعزيز
القدرة المضادة للأكسدة.
ورغم هذه الفوائد، لم تظهر فروق كبيرة في الذاكرة العرضية أو صحة الأوعية الدموية بين المجموعتين. كما أكد الباحثون أن التأثيرات المكتشفة تحتاج إلى مزيد من
الدراسات
لفهم آلياتها بشكل أعمق، خاصة لدى الأشخاص
الذين
يعانون من مشكلات صحية مزمنة. (روسيا اليوم)
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