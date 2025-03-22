دراسة تفسر سبب الإرهاق في فترة ما قبل انقطاع الطمث

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وجدت دراسة جديدة صلة بين الإرهاق ونزيف الحيض الغزير أو المطوّل خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث.ويعاني حوالي ثلث النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث من فقدان دم غزير.ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث هي مرحلة انتقالية تسبق انقطاع الدورة الشهرية، وغالباً ما تبلغ النساء فيها عن مستويات من التعب والإرهاق.وبحسب "مجلة هيلث"، يمكن لعوامل متعددة، بما في ذلك التوتر والهبات الساخنة، أن تجعل النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث يشعرن بالإرهاق.ولكن وفق الجديد من جامعة ييل، فإن كمية النزيف خلال فترات الحيض قد تسبب أيضاً التعب، أو تفاقمه.حيث وجدت الدراسة تحديداً أن النساء اللاتي يعانين من دورات شهرية أغزر أو أطول قبل انقطاع الطمث هنّ أكثر عرضة للشعور بالإرهاق.وفحص الباحثون البيانات لـ 2329 سيدة أعمارهن بين 42 و52 عاماً. ودرس الفريق مستويات التعب، وكمية النزيف لدى كل امرأة خلال فترة الحيض، والتي سُجلت خلال 7 مواعيد طبية سنوية.معدّل النزيفوارتبط الإبلاغ عن 3 نوبات على الأقل من نزيف الدورة الشهرية الغزير خلال الأشهر الـ 6 الماضية بزيادة احتمالية الشعور بالتعب أو الإرهاق بنسبة تتراوح بين 44% و62%.علاوة على ذلك، ارتبط حدوث 3 نوبات أو أكثر من نزيف الدورة الشهرية المطول خلال فترة 6 أشهر بانخفاض احتمالية الشعور بالنشاط بنسبة 32%.ونصح الباحثون باستشارة الطبيب بشأن خيارات العلاج "إذا كنتِ تعانين من إرهاق شديد، وتعانين أيضاً من دورات شهرية أغزر أو أطول من المعتاد".