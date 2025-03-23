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صحة

خصائص شاي الماتشا

Lebanon 24
23-03-2025 | 13:07
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يعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، ولكن شاي الماتشا أكثر فائدة لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على الكافيين وعناصر مغذية.
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يصنع الماتشا من نبات Camellia sinensis، ولكنه يختلف عن أنواع الشاي الأخرى في طريقة تحضيره. على عكس الشاي الأسود أو شاي أولونغ لأخضر، حيث لا يخضع عند تحضيره للتخمير أو الأكسدة، ما يسمح له بالاحتفاظ بنسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وشاي الماتشا هو في الواقع شاي أخضر مطحون إلى مسحوق يضاف مباشرة إلى الماء. بهذه الطريقة تحصل على جميع المواد المفيدة الموجودة في الورقة. ووفقا لخبيرة التغذية ماغي مون، يحتوي كوب واحد من الماتشا على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر المخمر.

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي شاي الماتشا على المزيد من الكاتيكين، وهي مركبات بوليفينولية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وحماية الأعصاب. وتحمي هذه المواد الدماغ والقلب والجلد. كما يحتوي على نسبة عالية من الكافيين. فمثلا يحتوي كوب الشاي الأخضر على 29 ملغم من الكافيين، أما كوب شاي الماتشا فيحتوي على 49 ملغم. كما أن شاي الماتشا يحتوي على حمض L-theanine الأميني الذي يعمل على تعزيز الاسترخاء والتركيز.

وتعتبر الصين أصل نبات الماتشا، ولكنه يستهلك على نطاق واسع في اليابان، حيث يشكل جزءا من حفلات الشاي.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد والمزايا العديدة، هذا الشاي أغلى من أنواع الشاي الأخضر الأخرى ويعود السبب في ذلك إلى أن إنتاجه يتطلب دقة عالية وجهدا أكبر.

وبالطبع لكلا المشروبين فوائد، لكن لشاي الماتشا نكهة غنية وفوائد صحية أكثر. (روسيا اليوم)
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