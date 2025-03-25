أمراض يشير إليها فقدان الوزن المفاجئ

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يظهر على أحيانا أعراض انخفاض الوزن بشكل سريع ومفاجئ، وقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بأمراض خطيرة.وحول الموضوع قال الطبيب وأخصائي الغدد الصماء ديفيد كافنا لصحيفة ديلي ميل:"فقدان الوزن المفاجئ قد يكون مؤشرا للإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض السكري وأمراض الغدة الدرقية.. فقدان الوزن المفاجئ قد يكون سببه مرض السكري من النوع الأول، خسارة الوزن تعتبر أمرا شائعا عند الناس المصابين المرض".وأضاف:" التغيرات في وزن مرتبطة بخلل في وظيفة الأنسولين عند المصابين بمرض السكري من النوع الأول، فالبنكرياس عند هؤلاء المرضى لا ينتج كميات كافية من الأنسولين، أو يكون إنتاج الإنسولين في أجسامهم متوقفا تماما، وبالتالي فإن هذا الهرمون لا ينقل الغلوكوز من الطعام إلى الخلايا في أجسامهم لكي تستخدمه الخلايا كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدهون والأنسجة العضلية، وبالتالي يحصل فقدان كبير في الوزن".وأشار الطبيب إلى أن المصابين بمرض السكري من النوع الأول تحاول أجسامهم التخلص من الغلوكوز الزائد عبر إنتاج كميات أكبر من البول، ومن التبول يتم فقدان السوائل بكميات أكبر من ، ما يؤدي إلى تفاقم فقدان الوزن أيضا.من جانبه قال أخصائي أمراض الغدد الصماء كريستيان بوليرت إلى أن الفقدان المفاجئ للوزن قد يكون مرتبطا بأمراض الغدة الدرقية، ففرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى تسريع عمليات التمثيل الغذائي في ، وفقدان الوزن على الرغم من الشهية، وفي هذه الحالة قد تظهر على المريض أيضا أعراض مثل تسرع ضربات وارتعاش اليدين والغثيان والإسهال والتعب المزمن. (روسيا اليوم)