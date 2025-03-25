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صحة

دراسة صادمة.. المتة تسبب السرطان!

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:09
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يعد مشروب المتة من بين أنواع شاي الأعشاب التقليدية، حيث يتمتع بشهرة كبيرة في أميركا الجنوبية، ويتم إعداده بنقع أوراق نبات المتة المجففة في ماء ساخن، ويمكن تناوله إما بارداً أو ساخناً، ويتميز باحتوائه على الكافيين.
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إلا أن دراسة حديثة وجدت أن تناول المتة وهو شاي عشبي مصنوع من أوراق وأغصان نبات البهشية الباراغوانية، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان، إذ أن هذا الشاي مشهور في كل من أميركا الجنوبية، وسوريا، ولبنان، وبعض مناطق الأردن، وكشف الخبراء أن العديد من الدراسات الوبائية أوضحت دور المتة في زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، الحنجرة، وتجويف الفم.

وفي هذا السياق، أوضحت ماريان ستيرن، أستاذة مشاركة في جامعة جنوب كاليفورنيا، لقد تمكنا الآن من إجراء تقييم أكثر دقة لتأثير المتة نفسها من تأثير درجة الحرارة، واكتشفنا أن الروابط الملحوظة بين شرب المتة وسرطان المريء يبدو أنها مدفوعة إلى حد كبير بتناول المتة الشديدة السخونة.
 
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من مشروب المتة لمدة طويلة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومن بينها سرطان الفم والحلق والرئتين، وترتبط زيادة الخطورة بتناول لتر إلى لترين، أو 4 إلى 8 أكواب، من مشروب المتة يومياً، وقد تزيد الخطورة أيضاً إذا كان الشخص مدخناً، أو يتناول مشروبات كحولية على نحو منتظم.

ومن الآثار الجانبية للكافيين الموجود في مشروب المتة:
اضطراب المعدة.
صعوبة في النوم.
الشعور بالعصبية أو التململ.
تسارع ضربات القلب. (الزهراء)

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