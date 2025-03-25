5 طرق خاطئة لعلاج نزلات البرد

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يتبع بعض الأشخاص طرق لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، يعتقدون أنها تساعدهم على من العدوى، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليتها.يقبل الكثير من الأشخاص على تناول شوربة الدجاج عند الإصابة بنزلات البرد، لاعتقادهم أنها تساعد على علاج نزلات البرد، لكنها لا تساهم في ، بل تعمل على تخفيف بعض الأعراض، مثل التهاب الحلق.تستخدم المضادات الحيوية في علاج العدوى البكتيرية. لذلك لا يمكن عليها للشفاء من نزلات البرد، لأن الإصابة بها تحدث بسبب الفيروسات.االحصول على مكملات فيتامين سي عند الإصابة بنزلات البرد لن يساعد على منها، بل تساهم فقط في تقليل مدة العدوى الفيروسية بالجسم.رغم فعالية الزنك في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة على التصدي للعدوى، لم يثبت بعد أن مكملاته الغذائية تساعد على علاج نزلات البرد.من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها من الأشخاص لعلاج نزلات البرد، ولكن أظهرت بعض أن نبات إشنسا غير فعال في . (الكونسيلتو)