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صحة

5 طرق خاطئة لعلاج نزلات البرد

Lebanon 24
25-03-2025 | 17:00
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يتبع بعض الأشخاص طرق لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، يعتقدون أنها تساعدهم على الشفاء من العدوى، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليتها.
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فما هي أبرز هذه الطرق؟

1- تناول شوربة الدجاج
يقبل الكثير من الأشخاص على تناول شوربة الدجاج عند الإصابة بنزلات البرد، لاعتقادهم أنها تساعد على علاج نزلات البرد، لكنها لا تساهم في الشفاء، بل تعمل على تخفيف بعض الأعراض، مثل التهاب الحلق.

2- تناول المضادات الحيوية
تستخدم المضادات الحيوية في علاج العدوى البكتيرية. لذلك لا يمكن الاعتماد عليها للشفاء من نزلات البرد، لأن الإصابة بها تحدث بسبب الفيروسات.ا

3- تناول فيتامين سي
الحصول على مكملات فيتامين سي عند الإصابة بنزلات البرد لن يساعد على الشفاء منها، بل تساهم فقط في تقليل مدة العدوى الفيروسية بالجسم.

4- تناول الزنك
رغم فعالية الزنك في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على التصدي للعدوى، لم يثبت بعد أن مكملاته الغذائية تساعد على علاج نزلات البرد.

5- تناول نبات إشنسا
من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص لعلاج نزلات البرد، ولكن أظهرت بعض الدراسات أن نبات إشنسا غير فعال في الشفاء. (الكونسيلتو)
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