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صحة

ما هي تأثيرات أدوية حبّ الشباب على الحامل؟

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:00
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يعتقد الكثيرون أن بعض أدوية حب الشباب تشكّل خطرا كبيرا على الجنين، خاصة في الشهور الأولى من الحمل، هذه المعلومة أكدها الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في عين شمس، مؤكدا أن بعض هذه الأدوية يسبب تشوّهات خلقية أو مشاكل صحية خطيرة.
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اضاف راشد، أن بعض أدوية حب الشباب خطر جدًا على الجنين، ولا يجوز استخدامها بدون إشراف طبيب نساء أو جلدية يعرف أنك حامل أو تحاولين الحمل.واكد، أن بعض علاجات حب الشباب قد تتسبب في حدوث تشوهات خلقية شديدة في مخ وقلب وأطراف الجنين.
واشار الي ان استخدام المضاد الحيوي المخصص لعلاج حب الشباب ،يؤثر على نمو العظام والأسنان لدى الجنين (يغيّر لون الأسنان الدائمة)، ولذا يُمنع في الحمل خصوصًا بعد الأسبوع 15.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة نهي رشوان استشاري الجلدية في قصر العيني، بعض البدائل الآمنة لعلاج حب الشباب أثناء الحمل، ومنها:

بدائل آمنة لعلاج حب الشباب
 
غسولات لطيفة للبشرة الدهنية.

كريمات تحتوي على حمض الأزيليك (Azelaic acid) – آمن وفعّال نسبيًا.

مضادات حيوية موضعية  اي كريمات ولكن تحت واشراف طبي.

كما أضافت ، بعض العلاجات الطبيعية لحب الشباب للحامل يحتاج حذرا لأن كثير من الأدوية الموضعية أو الفموية غير آمنة أثناء الحمل. لكن في حيل طبيعية صحية ممكن تساعدك وتكون آمنة:

- غسل الوجه بلطف

استخدمي غسول لطيف وخالٍ من العطور والمواد الكيميائية.

اغسلي وجهك مرتين يومياً بماء فاتر.

-استخدام العسل الطبيعي

العسل مضاد للبكتيريا ومهدئ للبشرة.

ضعي طبقة رقيقة على الوجه واتركيها 10-15 دقيقة، ثم اغسليها.

.جل الصبار  الطبيعي

يرطّب البشرة ويخفف الالتهاب.

استخدمي الجل النقي من نبتة الألوفيرا مباشرة.


- خل التفاح المخفف

يعمل كمضاد للبكتيريا وموازن لحموضة الجلد.

امزجي ملعقة من خل التفاح مع 3 ملاعق ماء، وامسحي به وجهك بقطنة (مرة واحدة يومياً فقط).


- زيت الشاي (بتركيز منخفض جداً)

فعّال ضد البكتيريا، لكن يجب استخدامه بحذر للحامل.

اخلطي قطرة واحدة مع ملعقة زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، وادهني فقط على الحبوب.

- نمط حياة صحي

اشربي ماء بكثرة.

أكثري من الخضار والفواكه.

قللي من السكر والأطعمة الدهنية.

غيري أغطية الوسادة والمناشف بانتظام. 
(اليوم السابع)
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