كبت المشاعر.. يدمر صحتك النفسية والجسدية

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يصعب المشاعر السلبية لدى البعض، مما من الشعور بالضغوط النفسية، والألم النفسي، وأثبتت العديد من الطبية أن كبت المشاعر وعدم المشاعر السلبية يعد من أبرز الأسباب المؤدية لمشاكل صحية كثيرة.وحول ذلك تحدث اليوم السابع مع علي استشاري في ، والذي أكد أن كبت المشاعر وعدم القدرة على البوح بما تشعر وتمر به، يعد من الأمور المسببة للإصابة ببعض الأمراض، ومنها:1. ارتفاع ضغطعندما تكبت أو التوتر، يظل في حالة استنفار، وهذا يتسبب في التعرض لرفع ضغط بشكل مزمن ناتج عن التوتر.2. ضعف المناعةالمشاعر المكبوتة ترفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر)، وهذا يتسبب في ضعف مناعة ويزيد من تعرضه للعدوى والأمراض.3. مشاكل في الجهاز الهضميالتوتر العاطفي مرتبط بقرحة المعدة، والقولون ، وعسر الهضم، وحتى فقدان الشهية، ولذا فالحالة النفسية السيئة تزيد من فرص حدوث مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي.4. الصداع وآلام في الجسم وعضلاتهكبت المشاعر يسبب توترا عضليا مستمرا، خاصة في الرقبة والظهر، ويؤدي لصداع أو حتى ألم مزمن.5. مشاكل فيالقلق والغضب المكبوتان يرفعان خطر الإصابة بأمراض ، خاصة إذا استمر لفترات طويلة.وحث استشاري ، على التعبير عن المشاعر وأن هذا ليس معناه الضعف، بل هو نوع من القوة والوقاية لنفسك وجسمك من الأمراض. (اليوم السابع)