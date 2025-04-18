يهدد حياة المرضى.. تحذير عاجل بشأن دواء شائع لضغط الدم

أصدرت السلطات الصحية في تنبيها طارئا بعد توزيع دفعة من دواء ضغط تحمل جرعة من المذكور على العبوة، ما قد يعرض لخطر التسمم الدوائي.

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وأبلغت الشركة المصنعة للدواء عن وجود خطأ في تركيز مطبوعا على بعض العبوات، حيث تم تصنيف إحدى دفعات دواء "ليركانيديبين" (Lercanidipine)، المنتج من قبل شركة "ريكورداتي للأدوية" (Recordati Pharmaceuticals)، على أنها على أقراص بتركيز 10 مغ، بينما تحتوي في الواقع على أقراص بتركيز 20 مغ.



ووفقا للتنبيه الصادر عن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، فإن الصحيح للدواء مطبوع على غلاف العلبة وعلى شرائط الحبوب.



ويطلب من المرضى التحقق من رقم الدفعة MD4L07 ذات تاريخ انتهاء الصلاحية في كانون الثاني 2028 كـ"إجراء احترازي". (روسيا اليوم)