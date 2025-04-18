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صحة
يهدد حياة المرضى.. تحذير عاجل بشأن دواء شائع لضغط الدم
Lebanon 24
18-04-2025
|
04:38
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أصدرت السلطات الصحية في
بريطانيا
تنبيها طارئا بعد توزيع دفعة من دواء ضغط
الدم
تحمل جرعة
أعلى
من المذكور على العبوة، ما قد يعرض
المرضى
لخطر التسمم الدوائي.
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وأبلغت الشركة المصنعة للدواء عن وجود خطأ في تركيز
الجرعة
مطبوعا على بعض العبوات، حيث تم تصنيف إحدى دفعات دواء "ليركانيديبين" (Lercanidipine)، المنتج من قبل شركة "ريكورداتي للأدوية" (Recordati Pharmaceuticals)، على أنها
تحتوي
على أقراص بتركيز 10 مغ، بينما تحتوي في الواقع على أقراص بتركيز 20 مغ.
ووفقا للتنبيه الصادر عن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، فإن
التركيز
الصحيح للدواء مطبوع على غلاف العلبة وعلى شرائط الحبوب.
ويطلب من المرضى التحقق من رقم الدفعة MD4L07 ذات تاريخ انتهاء الصلاحية في كانون الثاني 2028 كـ"إجراء احترازي". (روسيا اليوم)
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