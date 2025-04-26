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صحة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المسكنات قبل النوم؟
Lebanon 24
26-04-2025
|
10:00
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تناول المسكنات قبل النوم ليس بالضرورة ضارًا، لكن الأمر يعتمد على نوع المسكن والكمية ومدى التكرار.
وأخذ الباراسيتامول آمن نسبيًا إذا أُخذ بجرعة مناسبة ولمدة قصيرة، حتى قبل النوم، لكن الإفراط منه قد يضر الكبد، ويعرضه لبعض المضاعفات الصحية.
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وأخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يمكن أن يسبّب مشاكل فى المعدة مثل القرحة، وأيضًا يعرض الكلى لبعض المخاطر ومنها الفشل، ويزيد من فرص ارتفاع ضغط
الدم
إذا استُخدمت لفترة طويلة أو على معدة فارغة، خاصة قبل النوم.
أما المسكنات المدرجة فى جدول المخدرات فهى بالطبع مضرة، وقد تسبب الإدمان، النعاس الزائد، مشاكل تنفسية أثناء النوم، أو اضطرابات في نمط النوم، لذا لا تؤخذ غير تحت إشراف طبيب لتحديد الكمية المناسبة.
والاعتماد على المسكنات مهما كان نوعها وبشكل مستمر، قد يؤدى إلى تحمّل الجسم للدواء، مما يتطلب جرعة أكبر لتسكين نفس الألم، وهذا خطير. (اليوم السابع)
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