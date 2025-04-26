Advertisement

صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المسكنات قبل النوم؟

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:00
A-
A+

Doc-P-1352211-638812747827775442.jpg
Doc-P-1352211-638812747827775442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناول المسكنات قبل النوم ليس بالضرورة ضارًا، لكن الأمر يعتمد على نوع المسكن والكمية ومدى التكرار.

وأخذ الباراسيتامول آمن نسبيًا إذا أُخذ بجرعة مناسبة ولمدة قصيرة، حتى قبل النوم، لكن الإفراط منه قد يضر الكبد، ويعرضه لبعض المضاعفات الصحية.
Advertisement

وأخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يمكن أن يسبّب مشاكل فى المعدة مثل القرحة، وأيضًا يعرض  الكلى لبعض المخاطر ومنها الفشل، ويزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم إذا استُخدمت لفترة طويلة أو على معدة فارغة، خاصة قبل النوم.

أما المسكنات المدرجة فى جدول المخدرات فهى بالطبع مضرة، وقد تسبب الإدمان، النعاس الزائد، مشاكل تنفسية أثناء النوم، أو اضطرابات في نمط النوم، لذا لا تؤخذ غير تحت إشراف طبيب لتحديد الكمية المناسبة.

والاعتماد على المسكنات مهما كان نوعها وبشكل مستمر، قد يؤدى إلى تحمّل الجسم للدواء، مما يتطلب جرعة أكبر لتسكين نفس الألم، وهذا خطير. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر لمدة 30 يومًا؟
lebanon 24
27/04/2025 02:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تناول الحلويات.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء
lebanon 24
27/04/2025 02:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار الإفراط في تناول المسكنات
lebanon 24
27/04/2025 02:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ماء الليمون الدافئ والكركم يومياً
lebanon 24
27/04/2025 02:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:12 | 2025-04-26
14:02 | 2025-04-26
07:30 | 2025-04-26
05:00 | 2025-04-26
03:38 | 2025-04-26
00:42 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24