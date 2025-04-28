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صحة

احذروا النوم على البطن.. هذا ما قد يسببه

Lebanon 24
28-04-2025 | 09:22
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كشفت دراسة حديثة شملت 2000 بالغ أن النوم على الجانب الأيمن هو الوضعية الأكثر انتشارًا، رغم تحذيرات الخبراء من تأثير بعض وضعيات النوم على الصحة العامة. وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "بينيندين هيلث"، إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يجهل تأثير عادات نومه على صحته.
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ورغم شيوع النوم على الجانب الأيمن، ينصح الخبراء باعتماد النوم على الجانب الأيسر، لما له من فوائد على عملية الهضم وتقليل مشكلات حرقة المعدة، أو النوم على الظهر مع وضع وسادة تحت الركبتين لدعم العمود الفقري.

في المقابل، حذرت الدكتورة شيريل ليثجو من النوم على البطن، موضحة أن هذه الوضعية قد تسبب ضغطًا زائدًا على العمود الفقري والأعصاب، مما يؤدي إلى آلام مزمنة في الرقبة والظهر، فضلًا عن زيادة خطر مشاكل التنفس بسبب الضغط على الرئتين.

من جهته، أوضح جوردان دهارا، كبير أخصائيي العلاج الطبيعي، أن استخدام الوسائد بشكل صحيح، مثل وضع وسادة بين الساقين أو تحت الركبتين، يخفف من آلام المفاصل والظهر. كما شدد على أهمية اختيار الوسادة المناسبة لدعم الجسم أثناء النوم.

وأظهرت الدراسة أن 4 من كل 10 أشخاص يعانون من آلام عند الاستيقاظ، أبرزها تيبس الرقبة (31%)، آلام العضلات (29%)، والصداع (15%). ورغم شيوع هذه المشكلات، لم يستشر سوى 14% من المتضررين أخصائيي رعاية صحية، بينما لجأ آخرون إلى ممارسة الرياضة أو استخدام مسكنات الألم.

وفي الختام، شدد الخبراء على ضرورة رفع مستوى الوعي حول أهمية اختيار وضعية النوم المناسبة لتحسين جودة النوم وتجنب الألم المزمن.
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