Advertisement

صحة

دراسة تدق ناقوس الخطر.. همذا تؤثر المضادات الحيوية على صحة الأطفال

Lebanon 24
29-04-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1353440-638815330270654486.png
Doc-P-1353440-638815330270654486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة حديثة أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يزيد من مخاطر إصابة الأطفال بالحساسية والربو مع تقدمهم في العمر.

وذكر فريق بحثي من جامعات نيويورك وستاندفورد وروتجرز بالولايات المتحدة أن السبب في ذلك ربما يعود إلى تغير التركيب الميكروبي في المعدة الناجم عن تناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية.
Advertisement
 
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Infectious Deceases المتخصصة في أبحاث الأمراض المعدية، فحص الباحثون بيانات أكثر من مليون طفل مع دراسة تأثير تناولهم للمضادات الحيوية على أكثر من عشر حالات مرضية مختلفة.

وبحسب الدراسة، تبين أن تناول المضادات الحيوية في الصغر يزيد مخاطر الإصابة بالربو بنسبة 24 بالمئة ومخاطر الإصابة بحساسية الطعام بنسبة 33 بالمئة في مراحل لاحقة من العمر.
 
ولم تظهر الدراسة أي تأثير للمضادات الحيوية على الإصابة بداء البطن celiac disease أو التهابات الأمعاء أو متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو التوحد. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
الأونروا تدق ناقوس الخطر: غزة على حافة "الجوع الشديد"
lebanon 24
30/04/2025 00:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا للحرب.. وزيرة ألمانية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتجهيز المستشفيات
lebanon 24
30/04/2025 00:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. طريقة تحضير القهوة تؤثر على صحة القلب
lebanon 24
30/04/2025 00:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: الأطفال الذين يتناولون السمك بانتظام يصبحون أكثر لطفا
lebanon 24
30/04/2025 00:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:13 | 2025-04-29
13:55 | 2025-04-29
09:45 | 2025-04-29
07:00 | 2025-04-29
04:08 | 2025-04-29
01:02 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24