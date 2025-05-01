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صحة

للمسنين.. فائدة صحية مدهشة تقدمها القهوة

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:00
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توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب القهوة قد يقدم فائدة رائعة للمسنين تعزز من نوعية حياتهم في سن الشيخوخة.
 
وكشفت الدراسة، التي أجريت على 1161 شخصا فوق سن 55 عاما، أن شرب القهوة قد يساعد في الحفاظ على قوة العضلات ويقلل من خطر السقوط في سن الشيخوخة.
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ووجد الخبراء أن استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالوهن، وهي حالة من ضعف العضلات والتعب الشديد التي تزيد من احتمالية السقوط وتعيق التعافي من الأمراض والإصابات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين إلى 3 فناجين من القهوة يوميا، شهدوا انخفاضا بنسبة 64% في خطر الإصابة بالوهن مقارنة بمن شربوا كمية أقل.
 
وصرحت البروفيسورة مارغريت أولثوف، من جامعة فريجي في أمستردام، أن الأسباب الدقيقة لهذه الفائدة غير واضحة بعد، ولكنها تعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة قد تكون السبب الرئيسي في هذا التأثير الإيجابي.

وأضافت: "شرب القهوة أصبح جزءا أساسيا من روتين العديد من الأشخاص، وهم يبحثون باستمرار عن طرق للحفاظ على صحتهم مع تقدمهم في السن. تسلط نتائجنا الضوء على العلاقة المفيدة بين استهلاك القهوة اليومي وانخفاض خطر الإصابة بالوهن، ما قد يعزز الشيخوخة الصحية". (روسيا اليوم) 
 
 
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