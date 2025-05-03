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صحة
لشعر لامع وكثيف وصحي.. إليكِ هذه الوصفة
Lebanon 24
03-05-2025
|
07:00
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استعرض خبير الصحة
إريك
بيرغ
في فيديو جديد على منصة
يوتيوب
الفوائد المحتملة لاستخدام ماء
الأرز
على الشعر، إلى جانب طريقة تحضيره
في المنزل
.
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وماء الأرز هو السائل الناتج عن نقع أو غلي الأرز، ويُعتقد أنه غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الشعر ولمعانه.
ويعتقد كثيرون من خبراء التجميل أن ماء الأرز يساهم في تقوية الشعر، وتسريع نموه، وتحسين مرونته وتقليل التكسر والتقصف، رغم أن الأبحاث العلمية في هذا المجال لا تزال محدودة.
ويحتوي ماء الأرز على النشاء الذي يكوّن طبقة حول الشعرة تقلل الاحتكاك، ما يمنحها مظهرا أكثر نعومة ولمعانا.
كما أن ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية ومادة "الإينوزيتول"، التي يُعتقد أنها تعزز مرونة الشعر وتقلل من تلفه، وقد تساعد في موازنة درجة الحموضة في فروة الرأس ومحاربة القشرة.
يشير بيرغ إلى أن استخدام ماء الأرز للشعر هو "سر قديم من
أسرار الجمال
في
آسيا
"، مضيفا أن
النساء في
الصين
واليابان وكوريا "اعتمدن ماء الأرز لتحسين صحة شعرهن وتهدئة فروة الرأس"، حسبما نقلت صحيفة "ذا ميرور"
البريطانية
.
وأكد بيرغ أن ماء الأرز المخمر هو الأكثر فعالية، قائلا: "يستغرق تحضيره 48 ساعة، ويحتوي على فيتامينات (ب)، الأحماض الأمينية، ومادة البيتيرا الناتجة عن التخمير، والتي تُستخدم عادة في مستحضرات العناية بالبشرة".
وأوضح أن هذه العناصر "تُساعد على تقليل القشرة والحكة، وتحسين لمعان الشعر ومظهره العام".
كيف تصنع ماء الأرز في المنزل؟
امزج كوبين من الأرز العضوي مع 4 أكواب من الماء.
قلّب المزيج جيدا، ثم صفِّ الماء الأول.
أضف كوبين جديدين من الماء إلى الأرز، واتركه بدرجة حرارة الغرفة لساعات.
صفِّ السائل واحتفظ به في وعاء زجاجي مغطى جزئيا لبدء التخمير.
بعد مرور 48 ساعة، أغلق الوعاء وضعه في الثلاجة.
طريقة الاستخدام
يوصى بتطبيق ماء الأرز على الشعر وفروة الرأس لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه جيدا. ويُنصح باستخدامه مرتين أسبوعيا لتحفيز النمو وتحسين صحة الشعر. (سكاي نيوز عربية)
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