Advertisement

صحة

طرق مؤكدة تجعل طفلك يتكلم مبكرا و تعالج تأخر النطق

Lebanon 24
03-05-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1355316-638818928740277536.jpg
Doc-P-1355316-638818928740277536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا كان طفلك يعاني من التأخر في الكلام، فإليك نصائح طبية مهمة له في حال أن ابنك متأخر في الكلام، وبالتالي تساعدك تتابعي حالته بشكل سليم، وفقًا لموقع verywellhealth.

1. تقييم السمع أولاً
أي تأخر في الكلام لازم نبدأ بتقييم السمع عند طبيب أنف وأذن، لأن ضعف السمع  البسيط ممكن يكون سبب أساسي.
Advertisement

2. استشارة أخصائي تخاطب
لازم زيارة أخصائي تخاطب (Speech Therapist) لعمل تقييم شامل لوضع الطفل اللغوي وتحديد إذا كان مجرد تأخر بسيط أو اضطراب.

3. متابعة النمو والتطور
الطبيب ممكن يستخدم جداول تطور النطق حسب العمر. مثلاً:

4. فحص الغدد والتمثيل الغذائي
في بعض الحالات النادرة، مشاكل الغدة الدرقية أو نقص بعض الفيتامينات (زي فيتامين B12) ممكن تأثر على الكلام.

5. الاهتمام بالتغذية السليمة
الحديد، الزنك، والأوميجا 3 مهمين جدًا لنمو الدماغ والكلام. الطبيب ممكن يوصي بمكملات غذائية لو في نقص.

6. الابتعاد عن الشاشات
توجيهات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: الأطفال تحت سنتين يُفضل ما يشوفوش شاشات تمامًا، لأن ده ممكن يسبب تأخر في الكلام والانتباه.

7. التحفيز البيئي والكلامي
حتى مع العلاج، البيئة في البيت لها دور كبير. التفاعل، القراءة، والتحدث المستمر ضروري. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
طرق مؤكدة لإطالة الشعر بشكل طبيعي
lebanon 24
03/05/2025 22:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي وحققنا إصابات مؤكدة
lebanon 24
03/05/2025 22:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس الأمن الإيراني: ترمب أوضح للمرشد بوجود طرق أخرى إن لم يحل النزاع دبلوماسياً
lebanon 24
03/05/2025 22:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
3 زيوت طبيعية تعالج تقصف الشعر
lebanon 24
03/05/2025 22:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:30 | 2025-05-03
10:30 | 2025-05-03
09:00 | 2025-05-03
07:00 | 2025-05-03
02:00 | 2025-05-03
01:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24