طرق مؤكدة تجعل طفلك يتكلم مبكرا و تعالج تأخر النطق

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إذا كان طفلك يعاني من التأخر في الكلام، فإليك نصائح طبية مهمة له في حال أن ابنك متأخر في الكلام، وبالتالي تساعدك تتابعي حالته بشكل سليم، وفقًا لموقع verywellhealth.1. تقييم السمع أولاًأي تأخر في الكلام لازم نبدأ بتقييم السمع عند طبيب أنف وأذن، لأن ضعف السمع البسيط ممكن يكون سبب أساسي.2. استشارة أخصائي تخاطبلازم زيارة أخصائي تخاطب (Speech Therapist) لعمل تقييم شامل لوضع الطفل اللغوي وتحديد إذا كان مجرد تأخر بسيط أو اضطراب.3. متابعة النمو والتطورالطبيب ممكن يستخدم جداول تطور النطق حسب العمر. مثلاً:4. فحص الغدد والتمثيل الغذائيفي بعض الحالات النادرة، مشاكل الغدة الدرقية أو نقص بعض الفيتامينات (زي فيتامين B12) ممكن تأثر على الكلام.5. الاهتمام بالتغذية السليمةالحديد، الزنك، والأوميجا 3 مهمين جدًا لنمو الدماغ والكلام. الطبيب ممكن يوصي بمكملات غذائية لو في نقص.6. الابتعاد عن الشاشاتتوجيهات : الأطفال تحت سنتين يُفضل ما يشوفوش شاشات تمامًا، لأن ده ممكن يسبب تأخر في الكلام والانتباه.7. التحفيز البيئي والكلاميحتى مع العلاج، البيئة في البيت لها دور كبير. التفاعل، القراءة، والتحدث المستمر ضروري. (اليوم السابع)