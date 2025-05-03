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صحة
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
Lebanon 24
03-05-2025
|
23:00
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الواقى من الشمس هو
الكريم
أو المادة الدهنية التي تحتوى على معامل حماية من الشمس، تقى من وصول ضرر الأشعة فوق البنفسجية، لا تقف أبدا أهمية هذه النوعيات من الكريمات وهذا المعامل الحامى من ضرر الشمس على منع الاسمرار، بل فوائده كثيرة ومتعددة، هذا ما أكدته الدكتورة
رضوى
عراقى أخصائى الجلدية جامعة شبين الكوم.
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أهمية
الصن
بلوك
تابعت أن الصن بلوك يجب استخدامه صيفا وشتاء وحتى تحت الظل، فالبعض يعتقد خطأ أنه لابد من استخدامه فقط عند التعرض للشمس، فهذا الكريم تختلف نسب معامل الحماية بداخله، تبدأ من معامل حماية 30 بالمائة وتصل حد الـ80 أو أكثر ، وكلما زاد عامل الحماية كلما كان أفضل وأكثر تأثيرا وحماية.
لماذا يعد استخدام الصن بلوك ضروريا في فصل الربيع؟
فصل الربيع حيث حبوب اللقاح والأتربة وتقلبات الطقس، شمس حارقة، وبرد وتغيرات جوية، تظهر أهمية واقى الشمس، الذى يعزز من حماية الجلد من الشوائب العالقة بالجو، ويعزز من الوقاية من تصبغات الشمس الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، فضلا عن تعزيز معامل الوقاية من سرطان الجلد على المدى
الطويل
، وتقليل حدة التهابات البشرة وتورماتها خاصة لمن لديه مشكلات للبشرة الحساسة المعروفة.
وتطبيق الصن بلوك خلال فصل الربيع يحتاج لوضع ملئ إصبعين من اليد، تدليكه بحركات دائرية متكررة حتى يتم امتصاصه تماما، مع تجديده كل بضعة ساعات. (اليوم السابع)
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