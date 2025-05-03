Advertisement

صحة

نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1355318-638818931078902392.jpg
Doc-P-1355318-638818931078902392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الواقى من الشمس هو الكريم أو المادة الدهنية التي تحتوى على معامل حماية من الشمس، تقى من وصول ضرر الأشعة فوق البنفسجية، لا تقف أبدا أهمية هذه النوعيات من الكريمات وهذا المعامل الحامى من ضرر الشمس على منع الاسمرار، بل فوائده كثيرة ومتعددة، هذا ما أكدته الدكتورة رضوى عراقى أخصائى الجلدية جامعة شبين الكوم.
Advertisement

أهمية الصن بلوك
تابعت أن الصن بلوك يجب استخدامه صيفا وشتاء وحتى تحت الظل، فالبعض يعتقد خطأ أنه لابد من استخدامه فقط عند التعرض للشمس، فهذا الكريم تختلف نسب معامل الحماية بداخله، تبدأ من معامل حماية 30 بالمائة وتصل حد الـ80 أو أكثر ، وكلما زاد عامل الحماية كلما كان أفضل وأكثر تأثيرا وحماية.

لماذا يعد استخدام الصن بلوك ضروريا في فصل الربيع؟
فصل الربيع حيث حبوب اللقاح والأتربة وتقلبات الطقس،  شمس حارقة، وبرد وتغيرات جوية، تظهر أهمية واقى الشمس، الذى يعزز من حماية الجلد من الشوائب العالقة بالجو، ويعزز من الوقاية من تصبغات الشمس الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، فضلا عن تعزيز معامل الوقاية من سرطان الجلد على المدى الطويل، وتقليل حدة التهابات البشرة وتورماتها خاصة لمن لديه مشكلات للبشرة الحساسة المعروفة.

وتطبيق الصن بلوك خلال فصل الربيع يحتاج لوضع ملئ إصبعين من اليد، تدليكه بحركات دائرية متكررة حتى يتم امتصاصه تماما، مع تجديده كل بضعة ساعات. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
أفضل خطوات روتين العناية بالبشرة
lebanon 24
04/05/2025 10:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في فصل الربيع.. فيتامينات يحتاجها الجسم لتقوية النظر
lebanon 24
04/05/2025 10:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حكة وضيق التنفس.. تحذير من مرض ينتشر في فصل الربيع
lebanon 24
04/05/2025 10:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح للحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان... اتبعها!
lebanon 24
04/05/2025 10:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-05-04
15:30 | 2025-05-03
13:00 | 2025-05-03
10:30 | 2025-05-03
09:00 | 2025-05-03
07:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24