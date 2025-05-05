22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الجوز يحمي من ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم.. دراسة تكشف
Lebanon 24
05-05-2025
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، حيث يمثل حوالي 10% من كل حالات السرطان والسبب
الرئيسي
الثاني للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم، وفق
منظمة الصحة العالمية
. كما يصيب بشكل أساسي الأفراد الأكبر سناً، إذ تحدث غالبية الحالات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.
Advertisement
إلا أن تناول وجبة خفيفة يومية بسيطة من
الجوز
يمكن أن يلعب دوراً هاماً في الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، حسب ما أكدت دراسة جديدة من
كلية الطب
بجامعة كونيتيكت.
فقد كشفت نتائج الدراسة، التي نُشرت في دورية Cancer Prevention Research، والتي أُجريت بقيادة عالم الأدوية البيئية بجامعة كونيتيكت، دانيال روزنبرغ، وبدعم من
المعهد الأميركي
لأبحاث السرطان، ولجنة الجوز في
كاليفورنيا
، والمعهد الوطني للسرطان الأميركي، أن السر يكمن في "الإيلاجيتانين"، وهي مركبات نباتية طبيعية موجودة في الجوز.
كما أوضح روزنبرغ أن بكتيريا الأمعاء تُحوّل المركبات الطبيعية في الجوز إلى جزيئات قوية مضادة للالتهابات تُسمى "اليوروليثينات"، خاصة اليوروليثين A، مضيفاً أن "الإيلاجيتانينات الموجودة في الجوز توفر خصائص مضادة للالتهابات والسرطان، وهي الخصائص المهمة التي تظهر لدى المرضى في أبحاث التجارب السريرية".
كذلك بينت نتائج تلك الدراسة أن الأشخاص الذين أنتجت أجسامهم كميات أكبر من مركب اليوروليثين A بعد تناول الجوز كانت لديهم مستويات أقل من الالتهاب، خاصة أولئك الذين يعانون من السمنة، وهي فئة أكثر عرضة لمشاكل القولون.
كما أظهر هؤلاء المشاركون مستويات متزايدة من الببتيد YY، وهو هرمون مرتبط بخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. (العربية)
مواضيع ذات صلة
زيت الطهي والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة بينهما
Lebanon 24
زيت الطهي والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة بينهما
05/05/2025 12:34:20
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة مهمة تخصّ علاج السرطان.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دراسة مهمة تخصّ علاج السرطان.. ماذا كشفت؟
05/05/2025 12:34:20
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: الأطفال الذين يتناولون السمك بانتظام يصبحون أكثر لطفا
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: الأطفال الذين يتناولون السمك بانتظام يصبحون أكثر لطفا
05/05/2025 12:34:20
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. الجهاز المناعي للمسنين يستجيب جيدا لأدوية السرطان
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. الجهاز المناعي للمسنين يستجيب جيدا لأدوية السرطان
05/05/2025 12:34:20
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الولايات المتحدة.. وفاة 216 طفلا بموسم الإنفلونزا هذا العام
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. وفاة 216 طفلا بموسم الإنفلونزا هذا العام
04:48 | 2025-05-05
05/05/2025 04:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للشعور بالنشاط.. إليكم القاعدة الأساسية للأكل الصحي
Lebanon 24
للشعور بالنشاط.. إليكم القاعدة الأساسية للأكل الصحي
01:00 | 2025-05-05
05/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النشاط البدني في منتصف العمر يحمي الذاكرة
Lebanon 24
النشاط البدني في منتصف العمر يحمي الذاكرة
23:00 | 2025-05-04
04/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير صادم.. أدوات منزلية تستخدمها يومياً قد تقتلك!
Lebanon 24
تحذير صادم.. أدوات منزلية تستخدمها يومياً قد تقتلك!
16:00 | 2025-05-04
04/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة
Lebanon 24
5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة
15:22 | 2025-05-04
04/05/2025 03:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
16:46 | 2025-05-04
04/05/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
22:09 | 2025-05-04
04/05/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:48 | 2025-05-05
في الولايات المتحدة.. وفاة 216 طفلا بموسم الإنفلونزا هذا العام
01:00 | 2025-05-05
للشعور بالنشاط.. إليكم القاعدة الأساسية للأكل الصحي
23:00 | 2025-05-04
النشاط البدني في منتصف العمر يحمي الذاكرة
16:00 | 2025-05-04
تحذير صادم.. أدوات منزلية تستخدمها يومياً قد تقتلك!
15:22 | 2025-05-04
5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة
09:10 | 2025-05-04
بدقة تصل إلى 90%.. نموذج ذكاء اصطناعي يكتشف تطوّر مرض التصلّب المتعدد
فيديو
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
05/05/2025 12:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24