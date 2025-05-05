ليس فقط بسبب الوراثة...لماذا يشيب البعض باكراً؟

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غالبًا ما يُنظر إلى الشعر الأبيض على أنه علامة على الشيخوخة، ولكنه علمياً عملية بيولوجية طبيعية تحدث عندما نتقدم في العمر. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يظهر الشيب حول الصدغين ثم ينتشر ببطء عبر فروة الرأس، ثم يتبعه شعر الوجه والجسم.وفي حين أن البعض يواجه الشعر الأبيض بعد التقدم في العمر ، فإن آخرين قد يختبرون هذه التجربة في وقت أبكر مما هو متوقع بسبب عوامل مختلفة.وبهذا الصدد، شاركت الدكتورة ديبالي ميسرا شارب، طبيبة عامة في هيئة ومتخصصة في صحة المرأة، عدة أسباب قد تسهم في الشيب المبكر.وبرأيها، تؤدي العوامل الوراثية الدور الأكثر أهمية، إذ إن التاريخ العائلي غالبا ما يحدد متى يظهر الشعر . ومع تقدمنا في العمر، تتباطأ الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر، وفي النهاية تتوقف عن إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض.كما يمكن لعوامل أخرى متعلقة بأسلوب الحياة أن تؤدي إلى تسريع العملية، بما في ذلك مستويات التوتر المرتفعة، والتدخين، ونقص العناصر الغذائية مثل نقص فيتامين ب12 أو الحديد.وأوضحت الدكتورة شارب أيضًا أن الحالات المناعية الذاتية مثل البهاق واضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى ظهور الشيب بشكل مفاجئ أو غير متساوٍ.وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لعكس ظهور الشعر الرمادي، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي غني بفيتامينات ب والحديد والزنك والبروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة الشعر. كما أن تجنب التدخين، وتقليل التوتر، واستخدام بالشعر اللطيفة قد يساعد أيضًا على إبطاء عملية ظهور الشيب.في النهاية، فإن فهم الأسباب المختلفة لشيب الشعر يمكن أن يساعد الأفراد على إدارة التغيير وقبوله كجزء طبيعي من رحلة التقدم في العمر.