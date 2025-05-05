4 أسباب تجعلك لا تفوّت ضوء الشمس يوميًا

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عند قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس، تحفز الأشعة فوق البنفسجية البشرة على تكوين فيتامين د، والذى يساعد على تخزين الكالسيوم والفوسفور لتعزيز قوة العظام فحسب، بجانب دوره فى تقليل الالتهابات ومكافحة العدوى وتحسين المزاج.ويعتمد مقدار ضوء الشمس الذي يحتاجه كل شخص على عدة عوامل، وفقًا لموقع "Health"، حيث ينصح معظم الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و30 دقيقة مرتين أسبوعيًا على الأقل، فى الوقت الذى قد يسبب فيه التعرض المفرط لأشعة الشمس عددًا من المخاطر، مثل رفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة، والتجاعيد، وغيرها من أضرار الجلد، وذلك لأن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد يضعف دفاعات البشرة الطبيعية وجهاز المناعة.لا تزال الأبحاث متباينة حول كمية ضوء الشمس التي يحتاجها الناس، خاصة بدون استخدام كريم واقى من الشمس، ومع ذلك أفاد بعض الباحثين أن الناس يحتاجون عادةً إلى التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و30 دقيقة، بين الساعة 10 صباحًا و4 مساء، مرتين أسبوعيًا على الأقل بدون واقي شمسي لتعزيز تكوين فيتامين د.في الوقت نفسه قد يكون لتجنب الشمس عواقب وخيمة، فقد وجدت إحدى الدراسات أن قلة التعرض لأشعة الشمس قد تؤدي إلى 340 ألف حالة وفاة سنويًا في ، كذلك وجد باحثون في دراسة أخرى حول جميع أسباب الوفيات، أن تجنب الشمس يزيد من خطر الوفاة، تمامًا مثل التدخين، ومع ذلك، لا تنصح بتعريض بشرتك لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس، لعدم وجود مستوى آمن للتعرض لأشعة الشمس.فوائد الحصول على ضوء الشمستحسين الحالة المزاجيةالحصول على قدر كافٍ من ضوء الشمس يحسن مزاجك، وأوضحت دراسة أجريت 400 ألف شخص قضوا ساعتين ونصف ، أن كل ساعة يقضونها في الخارج تحت الضوء الطبيعي تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب طويل الأمد، وانخفضت حاجتهم لاستخدام مضادات الاكتئاب بجانب الشعور بتحسن المزاج والسعادة.تنظيم النومالحصول على كمية كافية من ضوء الشمس ينظم هرمونات الجسم، التي تؤثر على اليومي و ساعة الجسم الداخلية، حيث يكون الإيقاع اليومي في أوج حساسيته لأشعة الشمس بعد حوالي ساعة من الاستيقاظ صباحًا وحوالي ساعتين قبل النوم، لذلك يساعد التعرض للضوء في الصباح على النوم في الليل ويساعدك على البقاء متيقظًا طوال اليوم.يخفض ضغطالتعرض لأشعة الشمس قد يساعد في خفض ضغط الدم، كما أن عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس قد يكون عامل خطر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك لأنه عند ملامسة ضوء الشمس للبشرة، يطلق مركب يسمى أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، والذى يساعد على خفض قراءات ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.يمكن أن يساعد في إنقاص الوزنعلى الرغم من محدودية الأبحاث، قد تكون هناك علاقة بين التعرض لأشعة الشمس وفقدان الوزن، لأن الخلايا الدهنية الموجودة تحت الطبقة من الجلد حساسة لأشعة الشمس ، وتتقلص عند التعرض لها. (اليوم السابع)