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صحة

أفضل وقت في اليوم لقياس الوزن

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:00
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جميعنا مررنا بهذه التجربة بالوقوف على الميزان، فيُحدق بك الرقم، أحيانًا يكون مُرضيًا، وأحيانًا أخرى مُحبطًا بعض الشيء، لكن هل تساءلت يومًا إن كان  وقت وزنك مهمًا حقًا؟

لماذا يمكن للتوقيت أن يخدعك
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يوضح تقرير موقع onlymyhealth أن الوزن ليس رقمًا ثابتًا طوال اليوم، بل قد يتقلب كثيرًا نتيجةً لعدة عوامل، منها:
الأطعمة والمشروبات: بعد تناول وجبة طعام أو كوب كبير من الماء، سيكون وزنك أعلى بشكل طبيعي.

فترات الراحة في الحمام: على العكس من ذلك، بعد استخدام الحمام، قد تلاحظ انخفاضًا طفيفًا.

ممارسة الرياضة: التعرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية قد يؤدي إلى فقدان الوزن مؤقتًا بسبب فقدان الماء.

التحولات الهرمونية: خاصة عند النساء، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية إلى احتباس الماء وتقلبات الوزن.

وبسبب هذه التقلبات الطبيعية، فإن وزن نفسك في أوقات مختلفة من اليوم قد يعطيك قراءات مختلفة للغاية، وهو ما قد يكون مربكًا أو حتى محبطًا.

الوقت المثالي لقياس الوزن
 
إذًا، ما أفضل وقت للحصول على قراءة وزن أكثر ثباتًا وموثوقية؟ يقترح التقرير أن يكون ذلك في الصباح الباكر، بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام أو الشراب.

وهذا هو السبب في أن هذا التوقيت يعتبر مثاليًا:
 
الاستمرارية: وزن نفسك في نفس الوقت كل يوم يقلل من تأثير الطعام والشراب والأنشطة اليومية.

خط الأساس: لقد أمضى جسمك الليل بأكمله لمعالجة الطعام والسوائل، مما يمنحك صورة أقرب لوزنك الأساسي.

نصائح مهمة أخرى للوزن الدقيق
يؤكد التقرير أيضًا على أن انتظام روتين قياس الوزن لا يقتصر على وقت معين من اليوم، إليك بعض النصائح المفيدة الأخرى:

استخدم نفس الميزان: قد تختلف القراءات قليلاً باختلاف المقاييس المختلفة.. التزم بمقياس واحد موثوق.

ضع الميزان على سطح صلب ومستوٍ: يمكن للسجاد أو الأرضيات غير المستوية أن تؤثر على دقة القراءة.

ارتدِ ملابس خفيفة: الملابس الثقيلة قد تزيد وزنك بشكل غير ضروري، احرص على وزن نفسك بملابسك الداخلية أو بيجاماتك الخفيفة. (اليوم السابع)
 
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