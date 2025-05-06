لمنع التجاعيد المبكرة.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها

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شيخوخة البشرة جزء من الحياة، ولكن يمكنك محاولة منع التجاعيد المبكرة، وتنعيم مظهرها بإضافة بعض الخطوات إلى روتينكِ اليومي للعناية بالبشرة، مثل الترطيب، واستخدام واقي الشمس، وتناول الطعام الصحي، وغيرها.وبحسب "هيلث لاين"، يفقد الجلد مرونته مع التقدم في السن بسبب تباطؤ إنتاج الكولاجين. وقد يصبح الجلد أرق ويحتفظ أقل بالرطوبة، وهنا تظهر التجاعيد.استخدام الواقي من أشعة الشمس، واحرص على ارتداء والنظارات الشمسية المزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وارتداء ملابس الألوان.تُعد كريمات الريتينويدات، المشتقة من فيتامين أ، من أكثر مكونات العناية بالبشرة دراسة. قد يزيد الريتينول، وهو نوع من الريتينويد، من إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة، وتساعد هذه الكريمات على تنعيم ملمس البشرة، وتفتيح فرط التصبغ.تساعد المرطبات على تغذية البشرة وترطيبها لتقليل الجفاف.وتنصح الأكاديمية للأمراض الجلدية باختيار الأنواع التي تحتوي على:• حمض الهيالورونيك.• الببتيدات.• الجلسرين.يحتاج الجسم إلى الماء في كل شيء تقريباً. وشرب الماء ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج ونضارتها.وقد بينت دراسة حديثة أن تناول كمية أكبر من الماء يرتبط بتحسين وظيفة حاجز البشرة.وجدت دراسة هولندية شارك فيها أكثر من 2700 مشارك، أن العادات الغذائية ترتبط بتجاعيد الوجه، وخاصةً لدى النساء.كما أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية غالباً ما يُعانين من تجاعيد الوجه أكثر ممن يتناولن كميات أكبر من الفاكهة.ومن الأطعمة التي تتمتع بخصائص تبطئ التجاعيد:• الشاي الأخضر.• زيت .• .• الأفوكادو.• الرمان.• بذور الكتان.• الخضراوات زاهية الألوان.قد تؤثر وضعية نومك على ظهور التجاعيد. ومع أن تجاعيد النوم عادةً ما تكون مؤقتة، إلا أنه تفضل النوم على جانب واحد من وجهك على ، فقد تلاحظ تغيرًا في ملمس بشرتك على جانبك المفضل، وفق بحث لجامعة كوينزلاند.وإحدى طرق منع ذلك هي محاولة النوم على الظهر.تدخين التبغ عامل خطر لظهور التجاعيد وسرطان الجلد.قد تؤدي حركات الوجه المتكررة، مثل التحديق أو العبوس أو تجعد الشفاه، إلى ظهور التجاعيد في هذه المناطق.وقد يسبب التوتر عبوساً أو تجهماً. ومن طرق تخفيفه:• ممارسة الرياضة بانتظام.• تمارين التنفس العميق.• اليوغا.• التأمل.ويزعم البعض أن تقنيات تدليك الوجه، مثل استخدام بكرة الوجه، قد تساعد في شد التجاعيد وتنعيمها.